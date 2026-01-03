El Celta suma tres puntos y se impone con un 4-1 al Valencia

El Celta ha arrancado el 2026 jugando en casa y sumando 3 puntos en un partido que dominó ante el Valencia y en el que se impuso con un 4-1.

Los celestes volvieron a Balaídos en medio del mercado de invierno y con la reciente marcha de Luca de la Torre y en séptima posición. En el encuentro, los goles de Borja Iglesias, El-Abdellaoui y Hugo Álvarez dieron a los locales los tres puntos de la victoria, dejando al equipo con 26 puntos.

El partido comenzó ante más de 20.000 celtistas en las gradas y después de un minuto de silencio en recuerdo a todos los aficionados fallecidos en el 2025.

Tras el pitido inicial, ambos equipos se mantenían en igualdad sobre el césped, aunque una de las primeras ocasiones fue para el Valencia, con un penalti que finalmente falló Pepelu. Óscar Mingueza la tenía poco después para el Celta, levantando al público de sus asientos pero con parada de Agirrezabala.

Habría que esperar a que pasara la primera media hora de partido para que los vigueses estrenaran marcador. Lo hizo Borja Iglesias, que transformó un penalti para poner el 1-0 en el luminoso, dando la victoria momentánea a los locales al borde del descanso.

El "Panda" no tardaría en repetir. A la vuelta de la pausa el 7 marcaba de nuevo rematando con la izquierda una asistencia de Pablo Durán. Con el 2-0 a favor, los de Giráldez dominaron el juego, creando nerviosismo en las filas del Valencia.

Minutos después, el entrenador celeste daba entrada a El-Abdellaoui y Hugo Álvarez por Borja Iglesias y Bryan Zaragoza, dos cambios que darían más energía a los locales.

Aupado por su afición, el Celta seguía buscando el tercero. Sin embargo, en el minuto 70 los visitantes tensaban las cuerdas anotando el 2-1 con gol de Pepelu. A unos minutos del final, Giráldez hacía sus últimos movimientos de banquillo, con Manu Fernández e Iago Aspas entrando por Javi Rodríguez y Pablo Durán.

En cuestión de dos minutos, El-Abdellaoui anotaba con un remate con la derecha desde el centro del área en una jugada de contraataque. El cuarto y último gol llegaría en el tiempo de descuento. El árbitro añadió 5 minutos en los que el Celta se gustó y remató el partido con gol de Hugo Álvarez rematando desde la izquierda del área la asistencia de Aspas.

Con este 4-1, el Celta empieza el año de la mejor manera posible.