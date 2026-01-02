Celta - Valencia: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Celta cerró 2025 con sabor agridulce. La derrota en Copa del Rey y el empate contra el Oviedo en el último partido del año empañaron el buen hacer del equipo, que tratará de volver a la senda de la victoria contra el Valencia este 2026.

Los de Giráldez volverán a Balaídos en pleno mercado de invierno. El Celta confirmó la marcha definitiva de Luca de la Torre, jugador importante en temporadas anteriores que se encontraba cedido en la MLS, mientras los celtistas se ilusionan con la posible llegada de Fer López, que no ha conseguido acumular minutos en la Premier League.

A la espera de posibles incorporaciones y salidas, el entrenador de O Porriño contará con casi toda su plantilla para buscar la victoria contra el Valencia, en el primer partido del año en Balaídos. Mihailo Ristic, Borja Iglesias, Carlos Domínguez y Pablo Durán continúan de baja por lesión, a falta de la actualización de su estado de salud.

El Celta llega a este encuentro de la jornada 18 de LaLiga en séptima posición, con 23 puntos. Pese a las sensaciones irregulares del equipo, los de Giráldez han conseguido puntuar y situarse cerca de los puestos que dan acceso a competiciones europeas.

El Valencia, por la contra, aterrizará en Peinador con ansia para conseguir los tres puntos y alejarse de las posiciones de descenso. Los 'ches' se encuentran 17º, con 16 puntos, a uno de situarse entre los tres peores equipos de la competición doméstica.

Una victoria de los celestes acercaría a Iago Aspas y compañía a Europa, mientras que hundiría al Valencia, que comienza a temer por su permanencia. Por ello, se espera un partido vibrante, con gran ambiente, este sábado 3 de enero a las 14:00 horas en Abanca Balaídos. Quien no pueda asistir al estadio, podrá disfrutar del encuentro a través de DAZN.