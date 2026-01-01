Diez años de afouteza e inclusión: el Celta arranca 2026 con un documental sobre Celta Integra

El Celta arranca el año con la presentación del documental Os que nunca se renden, un tributo con motivo del décimo aniversario de Celta Integra. Una historia de inclusión y afouteza que se puede disfrutar en el canal oficial de Youtube del club olívico.

Celta Media ha creado esta pieza documental, "porque hay historias que no se cuentan, se sienten". El objetivo es celebrar los diez años de "un proyecto que ha transformado la manera de entender el club y que se ha convertido en el corazón que da sentido a todo lo que hacemos", ha indicado el club en una nota de prensa.

El documental pone en valor el trabajo de todas las personas que han hecho posible este proyecto. En especial, está dedicado a todas las madres, padres y demás familiares de los jugadores y las jugadoras del Celta Integra: "Ellos también son protagonistas y héroes de esta historia".

Según ha señalado el Celta, esta historia "encarna como nadie la afouteza que define al celtismo y que se manifiesta en la capacidad de levantarse, de seguir y de disfrutar juntos del viaje". El club ha asegurado que "el verdadero triunfo está en no dejar a nadie atrás" e invita a todos los celtistas a ver el documental en familia.