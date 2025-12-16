El Celta de Vigo busca poner el broche de oro a un exitoso 2025

A falta de dos semanas para despedir el año 2025, el Celta marcó en su particular casilla de "hecho" ganar un partido en casa en Liga esta temporada; fue el domingo, ante el Athletic de Bilbao, algo que no ocurría desde el 10 de mayo ante el Sevilla, en la jornada 35 de la pasada campaña.

Era de lo poco que le faltaba para terminar el año con buen sabor de boca. Un 2025 que llegó a la mitad con el regreso a Europa tras la victoria en Getafe de la mano de Iago Aspas y que, tras un titubeante inicio de temporada con récord de empates 1-1, el Celta había cogido velocidad de crucero.

Terminaron los de Claudio Giráldez el 2024 con 24 puntos, en el puesto 12, tras 18 jornadas disputadas. El 21 de diciembre vencía 2-0 a la Real Sociedad con doblete de Pablo Durán, se situaba en el medio de la tabla y se iba a pasar las fiestas con una tranquilidad que se hacía extraña, tras varias temporadas de dudas y cambios de entrenador.

Arranque complicado

Es cierto que el 2025 no arrancó de la mejor manera; se ganó en Santander en Copa del Rey para enganchar la peor racha de resultados de la etapa del técnico porriñense en el banco celeste: 5 partidos sin conocer la victoria, 4 de Liga y 1 de Copa en el Bernabéu, y las alarmas volviendo a cargar pilas por si tenían que saltar.

La jornada 23, la comenzó a 4 puntos del descenso y con esa ligera depresión que le da a los equipos cuando las cosas no marchan tras un mes de enero para olvidar. Pero venció al Betis y enlazó otros 7 partidos más sin perder que le auparon a la séptima plaza que, a la postre, sería en la que terminaría la Liga. De la peor racha a la mejor.

En esta segunda parte del año, el proyecto de Claudio Giráldez sigue por buen camino. En el trayecto se han perdido jugadores como Alfon o Fer López, realidades o promesas que ilusionaban por lo aportado meses atrás, pero se han sumado nombres como el de Radu, consolidado como "portero que gana puntos", un Borja Iglesias a un altísimo nivel, Carreira y Javi Rueda como apuestas seguras en las bandas, canteranos como Miguel Román dando pasos firmes o Pablo Durán e Ilaix Moriba consagrándose como valores al alza. Y el eterno Iago Aspas, claro está.

En el caso de los fichajes, personalizados en Jutglà y Bryan Zaragoza, todavía les falta para dar lo que se espera de ellos; el primero sólo ha brillado con goles en Pamplona, mientras que el segundo, si bien ha ido creciendo y cogiendo forma, todavía está lejos de ser el jugador puntal para el equipo.

Europa y Bernabéu

De estos últimos meses, quedará en el recuerdo el buen arranque en casa en Europa League y la contundente victoria en Zagreb, aunque el equipo se ha deshinchado cuando parecía que acabar entre los 8 primeros era una posibilidad muy real. También la victoria en el Santiago Bernabéu, con brillantez y eficacia que no se veía desde hacía temporadas en un partido en la capital.

Sólo dos partidos separan al Celta de cerrar el año de manera brillante. El primero, en Copa ante el Albacete mañana miércoles a partir de las 19:00 horas en el Carlos Belmonte. Un equipo en mitad de tabla de Segunda División que será el escollo para pasar a octavos de final, tras un complicado encuentro contra el Sant Andreu que se resolvió en penaltis.

En Liga, el próximo sábado a las 14:00 horas visita Oviedo en un encuentro que le llega a los asturianos en plena crisis, con su entrenador recién destituido. Una victoria consolidaría al Celta en la lucha por Europa como premio para recibir al Valencia en casa el 3 de enero.

Proyecto que ilusiona (con números)

El proyecto de cantera, tanto en el césped como en el banquillo, parece que funciona deportivamente, además de lograr la aprobación de la afición, como se ha ido demostrando a lo largo de el último año y medio, y sumado a la apuesta del club por las "raíces" en todo lo que rodea al Celta.

Pero en este caso, no sólo son sensaciones, sino también números. Como ha revelado la cuenta de X @LaLigaenDirecto, los 26 encuentros ganados en 64 partidos del técnico de O Porriño le convierten en el entrenador con más de 10 partidos con mayor porcentaje de victorias, un 40,63%, desde 2002 y Víctor Fernández, con un 42,11%.

#DATO 26 victorias en 64 partidos.



Con un 40,63% de victorias, Claudio Giráldez ya es el entrenador con +10 partidos con MAYOR porcentaje de victorias con el @RCCelta desde Víctor Fernández en 2002 (42,11%) pic.twitter.com/nAdjtXIp5H — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) December 14, 2025

A esto, se suma que, desde la llegada de Giráldez, el Celta es el séptimo equipo que más puntos ha logrado, sólo por detrás de Barcelona, Madrid, Atlético, Villarreal, Athletic y Betis.