Celta Integra, "el verdadero corazón del club", cumple 10 años de vida

El Celta Integra, el proyecto de deporte inclusivo capitaneado por el club olívico, cumple una década de vida. La celebración de la efeméride tuvo lugar en el Auditorio Afundación, allí se congregaron todas las categorías del proyecto, jugadores y cuerpos técnicos, representantes del club, miembros del primer equipo y de As Celtas, trabajadores del Celta, diferentes autoridades y la presidenta, Marián Mouriño.

La presidenta del club vigués aseguró que conocer a los miembros de Celta Integra ha sido "Una de las experiencias más bonitas de mi vida. Me habéis hecho cambiar la forma de ver las cosas, y me habéis enseñado por qué el fútbol y el Celta tienen un poder tan transformador. Todas las personas que formáis parte del Celta Integra sois el verdadero corazón de nuestro club".

Celta Media creó un documental conmemorativo de la mano de Andrés Montenegro y Sebastián García, que compartieron detalles del proceso antes de que el auditorio asistiera en primicia al visionado de este trabajo, que se estrenará durante las Navidades.

El evento continuó con la entrega de premios a los jugadores de Veteranos Integra, Veteranos Escuelas, Promesas y Futuras Promesas, un reconocimiento capitaneado por una auténtica leyenda del Integra, Samu Comesaña. Junto a él participaron los jugadores del primer equipo Damián Rodríguez, Borja Iglesias y Óscar Mingueza, además de representantes institucionales como Germán Arteta, director de la Fundación; Pablo Roig, director de Operaciones de Zelnova Zeltia; Yolanda Aguiar, concelleira de Benestar Social; y Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade.

En el evento también fueron homenajeados Fran Díaz, delegado de Celta Integra; Juan Diego Fernández, exentrenador del proyecto; Álex Abalde, excoordinador; y Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga y responsable de LaLiga Genuine.

La celebración concluyó con una foto de familia y un catering para brindar por diez años de vida, talento e integración.