Clase magistral del Celta de Giráldez a un Madrid que no sabe perder: Victoria celeste en el Bernabéu

No se equivocó Claudio Giráldez al sacar a su artillería pesada para tratar de asaltar el Bernabéu a pesar de seguir vivo el equipo en las tres competiciones y ante la necesidad de conservar todos los cartuchos.

El Real Madrid, que no se permite un traspié, llegaba al encuentro liguero tras tres empates y una victoria, pero lo cierto es que los olívicos atesoraban dos derrotas y un empate muy cuestionado en Copa.

Con todo, de igual a igual, hubo quien hizo los deberes antes del examen y supo leer mejor el encuentro: Se llama Claudio Giráldez y es de O Porriño. El técnico desplegó efectivos en Madrid en bloque bajo 5-4, justo lo que más hace sufrir al Real Madrid.

Eso sí, la teoría solo funciona si los efectivos son buenos y hay un soldado como Borja Iglesias, capaz de mantener el balón para que sus compañeros sean capaces de construir su mejor juego. El jugador santiagués, con permiso de Radu, con varias magníficas intervenciones, se convirtió en MVP del partido.

Ambos equipos llegaron igualados al final del primer tiempo, lo que dejaba un escenario abierto de cara al segundo. Y hubo espectáculo. El de fútbol lo sirvieron los olívicos.

Williot Swedberg se redimía de aquel penalti no pitado en Copa y anotaba el 0 a 1 en el 53. Lo que vino después no fue fútbol. Fran García fue expulsado del terreno de juego por doble amarilla -por sendas faltas-. Alejandro Quintero no dudó en amonestar al jugador madridista. Tampoco se cortó en enseñarle la amarilla a Carreras por protestar y la roja por insultos hacia su persona y labor: "Eres malísimo", le espetó. Valverde y Rodrygo se fueron con amarilla y Endrick, pese a estar en el banquillo, vio la roja.

Con este panorama, Swedberg anotaba el segundo del Celta tras un pase de Aspas. Lo hacía, literalmente, caminando hacia la portería y con un Courtois abatido.

Resultado final: Un 0 a 2 en favor de los olívicos, que fueron capaces de asaltar el Bernabéu tras 19 años. La fiesta posterior estuvo a la altura de esta victoria épica, pues hay equipos que saben perder, pero también ganar.