El Celta, a ganar en el Bernabéu casi 20 años después con la polémica arbitral del año pasado de fondo

El Celta, a ganar al Madrid en Liga casi 20 años después con la polémica arbitral del año pasado de fondo

El Celta afronta este domingo su cuarto partido en dos semanas. Europa League, Liga, Copa del Rey y de nuevo Liga, en esta secuencia doble de jueves-domingo que, por el momento, le sale a deber al equipo de Giráldez, con dos derrotas y un empate, que se convirtió en pase a dieciseisavos de final de Copa por penaltis ante el Sant Andreu.

El escenario que toca para poder romper la mala racha es inmejorable, el Santiago Bernabéu, donde le espera un Real Madrid que ha perdido el liderato de la Liga frente al Barcelona tras varios traspiés, pero que saldó su último encuentro con un contundente 0-3 en San Mamés ante el Athletic de Bilbao.

Aunque inmejorable, el Bernabéu también es uno de esos feudos que se le resiste al Celta en las últimas décadas; concretamente, hace 19 años que no logra los 3 puntos, y para encontrar el último resultado que pudo rascar hay que viajar a la pandemia, con Óscar García en el banquillo, y un 2-2 en febrero de 2020.

La última victoria fue en noviembre de 2006, con un resultado de 1-2, con goles de Nené y de Jorge Larena. Aquel año, los entrenadores eran Fabio Capello y Fernándo Vázquez y la suerte a final de temporada se tornó por completo: los blancos terminaron ganando la Liga tras una espectacular remontada, mientras que el Celta descendió a Segunda División, sin Vázquez en el banquillo y Stoichkov como sustituto.

Casualmente, un año antes también había logrado sacar los tres puntos del feudo madridista y también de la mano del técnico gallego. Aquel partido es recordado por los madridistas por dos cosas: primero, el debut de Robinho y, segundo, el tanto de Cannobio al que el árbitro dio validez a pesar de que el balón, tras pegar en el travesaño, no llegó a traspasar la línea de gol.

El resultado final fue de 2-3 para los celestes, con goles de Contreras y Núñez; por el Madrid, anotaron Ronaldo y Baptista.

Última victoria, en Copa

Más reciente es la última victoria en el Bernabéu, pero en este caso en Copa del Rey. Fue en la histórica temporada de Berizzo, en la que se alcanzaron las semifinales de la Europa League y de la Copa del Rey; esta última, tras vencer en el campo madrileño. Han pasado, en este caso, 9 años desde los goles de Jony Otto, hoy en el Alavés, y del incombustible Iago Aspas.

El de Moaña alentó la remontada la pasada temporada en un encuentro en el que el Madrid parecía tener más que controlado con un 3-0, pero el gol de Javi Rodríguez y la entrada del '10', les hicieron temblar las piernas. En la memoria celeste todavía aparece el pase filtrado con escuadra y cartabón que dio para que Swedberg alimentase los sueños celestes, que murieron en la orilla.

Derrota con polémica

En el recuerdo, pero en el malo, también encontramos el partido de Copa del Rey de la temporada pasada. El 5-2 final no refleja todo lo ocurrido durante los 90 minutos más la prórroga que le costó al equipo entrenado por Ancelotti para eliminar al Celta.

El primer gol, de Mbappé, llegó en la contra tras un penalti que pareció bastante clamoroso a Swedberg por parte de Lunin, que ni el árbitro ni el VAR quisieron prestar la más mínima atención. Vinicius parecía sentenciar con el 2-0, pero Bamba y Marcos Alonso, de penalti, forzaban la prórroga.

El VAR sí que anuló un gol al Madrid y el árbitro, José Luis Munuera Montero, pitó la pena máxima a favor del Celta que suponía el empate a 2 y que ni los jugadores blancos protestaron. Lo que tampoco vieron, o interpretaron como punible, fueron dos posibles manos en el área madridista, de Bellingham y de Rudiger, aunque en este caso el videoarbitraje señaló un fuera de juego previo de Bamba.

El Madrid sentenció con goles de Valverde y dos de Endrick, que tendría que haber sido expulsado por una violenta entrada a Starfelt antes de anotar el que sería el 3-2.

Entrada de Endrick a Starfelt. TVE

El Real Madrid-Celta de Vigo se podrá seguir a partir de las 21:00 horas a través de M+ LaLiga.