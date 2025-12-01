El Celta y el "fantasma" de los últimos diez minutos: Cede el encuentro al Espanyol en el 86

Semana nefasta para los de Claudio Giráldez. Derrota por partida doble: En Europa League y en Liga. Además, el Celta, que no conoce la victoria este año en su feudo, revivió a su principal "fantasma", el que le lleva a perder los encuentros en los últimos compases del encuentro.

Ante el Espanyol, y en casa, cuando parecía que el encuentro acabaría en tablas, apareció la experiencia de Kike García para decantar la balanza hacia el lado visitante y llevarse los tres codiciados puntos a la ciudad condal.

Al término del encuentro, Miguel Román, Carl Startfelt, y Javi Rueda hacían balance del encuentro: "Penso que fixemos ben o plan do míster. Tivemos ao Espanyol a maior parte do tempo en campo rival", manifestó Román.

Por su parte, Carl Starfelt también quiso, a priori, quedarse con la mejor cara del Celta asegurando que el equipo vigués había sido quien de controlar el juego, sin embargo, reconoció que el conjunto vigués no había logrado generar buenas oportunidades. También se mostró crítico con el resultado Javi Rueda: "No ha sido nuestro mejor partido", lamentó.

Sin tiempo a recomponerse, los de Giráldez deben pensar ya en el próximo partido: El Sant Andreu espera para librar la batalla de Copa del Rey. Luego, los célticos se medirán ante el Real Madrid.