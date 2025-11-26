Ludogorets - Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Celta continúa este jueves su sueño europeo. Los de Giráldez viajan a Bulgaria con el objetivo de conseguir los tres puntos ante el Ludogorets, que le permitirían tener un paso y medio en la siguiente ronda de la Europa League. Más de 600 celtistas acompañarán a su equipo en Razgrad para lograr la hazaña.

Tres victorias en cuatro partidos han situado a los celestes en la cuarta posición de la primera fase de la Europa League, fortaleciendo así su posición como uno de los equipos más potentes de la segunda competición más importante a nivel europeo.

Una victoria acercaría a los de Claudio Giráldez a su principal objetivo en Europa: la clasificación para la siguiente ronda de eliminatorias. Para ello, tendrán que vencer al Ludogorets, conjunto de la ciudad búlgara de Razgrad, que cuenta tan sólo tres puntos en su casillero.

El equipo búlgaro tratará de retomar la senda de la victoria en Europa, donde acumula tres derrotas consecutivas. Además, llega a esta quinta jornada de Europa League con nuevo entrenador, el noruego Per-Mathias Hogmo, el tercer preparador del Ludogorets en lo que va de temporada.

Centenares de celtistas acompañarán a su equipo en Bulgaria, pese al largo viaje y a la lluvia que los espera en Razgrad. Quien no haya podido o se haya atrevido a vivir la experiencia europea podrá disfrutar del encuentro este jueves 27 de noviembre a las 18:45 horas, a través de Movistar+.