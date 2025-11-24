Javi Rueda será celeste hasta 2029: el lateral de Alozaina renueva con el Celta por cuatro temporadas

Javi Rueda y el director deportivo del Celta, Marco Garcés, en la firma de la renovación de contrato del jugador andaluz Celta

Javi Rueda seguirá vistiendo la celeste hasta 2029. El lateral de Alozaina (Málaga) ha firmado este lunes su renovación, por la que amplía su vinculación con el club olívico por cuatro temporadas más.

Formado en las canteras del Málaga y del Real Madrid, Javi Rueda debutó en la máxima categoría del fútbol español como jugador del Celta, en la última jornada de la temporada 23/24 ante el Valencia CF en Balaídos. Aquel año firmó un curso espectacular con el Celta Fortuna.

Este primer encuentro no le sirvió para dar el salto definitivo a Primera División. El curso pasado, el defensa jugó cedido en el Albacete Balompié, donde fue un fijo en cada alineación del equipo manchego, lo que le permitió seguir creciendo y regresar a Vigo para formar parte de la primera plantilla.

Rueda acumula más de 500 minutos esta temporada entre LaLiga y Europa League, en lo que ha aportado tres asistencias y un gol, confirmando su evolución ascendente en el conjunto celeste. De hecho, en su primer partido como titular, se estrenó como goleador ante el RCD Mallorca en el estadio de Son Moix.

Requetefeliz por seguir unido a este maravilloso club durante más años!

Gracias a todos celtistas🩵 https://t.co/in4leWzFmi — Javier Rueda García (@javierrueda5_) November 24, 2025

El lateral destaca por su físico, velocidad y capacidad de llegar a la línea de fondo, cualidades muy valiosas para un equipo atrevido como el de Claudio Giráldez. Según la dirección deportiva celeste, esta renovación "refuerza la apuesta del Celta en un jugador con una gran proyección.

"¡Requetefeliz por seguir unido a este maravilloso club durante más años!", ha expresado en redes sociales el defensa malagueño tras el anuncio de su renovación con el Celta, sellada este lunes en uno de los palcos VIP del estadio de Balaídos.