Alavés - Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Vuelve el Celta, pero no a Vigo. Los de Giráldez viajan hasta Vitoria-Gasteiz para enfrentarse al Alavés del exentrenador y jugador del club olívico 'Chacho' Coudet, y de los canteranos celestes Denís Suárez y Jonny Otto.

Una noche de reencuentros en la que ambos equipos tratarán de conseguir la victoria para mantenerse en la zona media de la clasificación. El Celta está en 13ª posición, a dos puntos del equipo vasco, que se encuentra en el 10º puesto, con 15 puntos.

Tras la derrota contra el Fútbol Club Barcelona en el último encuentro liguero, Iago Aspas y compañía tratarán de retomar la senda de la victoria. El Celta cerró el mes de octubre sin perder ni un partido, racha que querrán continuar a pesar del tropiezo contra el equipo de Hansi Flick.

Vémonos o Sábado😊 pic.twitter.com/LgR0PRVr48 — Denis Suarez (@DenisSuarez6) November 19, 2025

Por su parte, el Alavés vuelve del parón tras perder dos de sus últimos tres encuentros, ambos fuera de casa. Tan sólo han perdido un partido en Mendizorroza —3 victorias, dos empates y una derrota—, el pasado 20 de septiembre contra el Sevilla (1-2).

Bajo este contexto, se espera un apasionante enfrentamiento, con reencuentros de por medio, en la capital de Euskadi. Quien no haya podido viajar a Gasteiz, podrá disfrutar del partido de este sábado a las 14:00 horas a través de Movistar+.