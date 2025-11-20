La Navidad de Vigo 2025 llega a Balaídos: el Celta organiza un tour nocturno por el estadio

La Navidad de Vigo 2025 sigue conquistando nuevos lugares y llega hasta la casa del Celta. El club ha organizado un tour nocturno por el estadio de Balaídos, que brillará más que nunca gracias a esta experiencia única y "casi privada".

Los aficionados podrán recorrer cada recoveco del estadio celeste el próximo 28 de noviembre. Y es que gracias a esta visita guiada, además de permitir el acceso al museo, se podrá descubrir la sala del videomarcador, desde donde se controla la música y cada emoción del partido.

Pero esta experiencia única va más allá. Con el objetivo de sentirte como en un partido de los de Giráldez, los visitantes también disfrutarán del show de luces del himno Oliveira dos Cen Anos, así como de experiencias inmersivas.

"Es una visita pensada tanto para quienes se acercan por primera vez a nuestro estadio como para quienes ya conocen Balaídos y quieren redescubrirlo de una manera más mágica e íntima", explican desde el club, que completa la visita con la "biquiños cam", que regalará "momentos divertidos e íntimos que permanecerán en tu memoria".

Descubre #AbancaBalaídos DE NOITE como nunca antes 💫



🔹 Visita guiada

🔹 Museo Celta

🔹 Acceso a megafonía

🔹 Show de luces Oliveira

🔹 Experiencias inmersivas



Reserva a túa praza para o TOUR NOCTURNO en https://t.co/q1ebwimt6H desde só 14€! pic.twitter.com/CXrAXkSWmr — Xuntos Celta (@XuntosCelta) November 18, 2025

El Celta refuerza así su oferta de paseos y actividades por Balaídos. Para esta visita, que tiene una duración estimada de una hora y media, el club ofrece dos sesiones para el viernes 28 de noviembre: una a las 18:30 horas y otra, a las 20:00 horas. El precio oscila entre los 14 y los 25 euros, en función de la edad y de ser poseedor de la tarjeta Celtista o no.