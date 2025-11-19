El Celta estrena un documental para homenajear el "trabajo incansable" de la vendimia: "Héroes do Sil"

El Celta continúa reforzando y sorprendiendo a través del audiovisual, en el que, una vez más, muestra con orgullo las tradiciones de Galicia. En este caso, el club ha estrenado un documental que rinde homenaje al "trabajo incansable" de la vendimia y a las manos que cuidan y protegen la Ribeira Sacra.

La pieza, publicada este martes en YouTube, está grabada por Celta Media en los "espectaculares parajes" de Sober, en la provincia de Lugo. El documental se adentra así en el trabajo de la vendimia en la parroquia de Doade, donde un paisaje escarpado convierte en heroico el trabajo de los vendimiadores.

De la mano del propietario de Adega Algueira, Fernando González; el enólogo de la Denominación de Orixe Ribeira Sacra, Javier Rodríguez; y del viticultor local, José Luis Rodríguez, el Celta retrata el proceso de elaboración del vino, adentrándose en el "majestuoso paisaje" del río Sil: "Testigo de generaciones y generaciones dedicadas a la vendimia", apuntan desde el club vigués.

"Con Heroes do Sil, el Celta continúa impulsando proyectos que ensalzan la identidad gallega y el respeto por nuestro patrimonio natural y cultural", añade en una nota de prensa, donde subrayan que, de esta forma, muestra su apoyo a la única candidatura española que opta en 2026 a convertirse en Patrimonio de la Humanidad.