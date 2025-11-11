El Celta se enfrentará al Sant Andreu en la segunda ronda de Copa del Rey

El Celta ya conoce su siguiente rival de Copa de Rey. Los celestes se enfrentarán a la Unió Esportiva Sant Andreu en la segunda ronda de la competición. "Sabemos que es un campo complicado, porque es artificial y pequeño", ha advertido este mismo martes el entrenador olívico, Claudio Giráldez.

Iago Aspas y compañía jugarán su primer partido de la temporada en Barcelona, en el campo Narcís Sala, donde juega un histórico del fútbol catalán como es el Sant Andreu. "Ha tenido buenas participaciones en Copa del Rey", ha afirmado Giráldez en declaraciones a Celta Media.

"Tenemos que adaptarnos a un contexto muy muy distinto al habitual, por dimensiones, por iluminación, por césped", ha alertado el entrenador celeste, que ha asegurado que "toca prepararlo desde hoy". "Con ganas de que podamos pasar a la siguiente eliminatoria", ha añadido.

A pesar de que el equipo tendrá que trasladarse del Atlántico al Mediterráneo, el viaje es más cómodo de lo previsto. Vigo y Barcelona están a poco más de una hora de vuelo de distancia y los jugadores celtiñas no tendrán que sufrir largos trayectos en bus.

Ferran Jutglà vuelve al barrio

El partido será muy especial para los vecinos del humilde barrio de Barcelona, pero también para uno de los jugadores de la plantilla celeste. Ferran Jutglà comenzó su carrera profesional en el Sant Andreu. Allí jugó dos temporadas, entre 2017 y 2019, antes de su paso por los filiales de Espanyol y Barça, y su "erasmus" de tres temporadas en Brujas.

"Tenemos a Ferran que jugó allí y nos puede dar algo de información de cómo puede llevar el club el partido. Pero bueno, sabemos que esta competición es un día muy ilusionante para ellos y tenemos que igualar esa misma ilusión para poder pasar a la siguiente eliminatoria", ha declarado Claudio Giráldez.