El Celta comparte con el Niza la "conexión con nuestras raíces" y el "orgullo por nuestra gente"

Balaídos vivirá una nueva noche europea este jueves contra el OGC Nice a las 21:00 horas: un partido de reencuentros y de homenaje a Iago Aspas. Sentimientos que se han visto reflejados este mediodía en A Sede, en el acto de recibimiento del Celta al equipo francés.

Tras la presentación inicial y un vídeo inspirado en Oliveira dos Cen Anos, la presidenta del club olívico, Marián Mouriño, ha dado la bienvenida a la comitiva del Niza. Para sellar la unión entre ambos clubes, subió al escenario el actual director deportivo del equipo francés, Florian Maurice.

El exjugador francés jugó en su país natal, excepto una pequeña etapa en el Celta durante la temporada 2001-2002. "Espero que en la noche de hoy triunfe la alegría, como estamos viviendo ahora aquí", ha afirmado Maurice en su reencuentro con el club celeste y Vigo.

Marián Mouriño le ha hecho entrega de una pandereta elaborada por el artesano Miguel Rivas, como sucedió semanas atrás con el PAOK griego. Por su parte, Maurice ha regalado tanto al club como a la ciudad una pequeña estatua en conmemoración del partido.

"Ese sentimiento, esa conexión con nuestras raíces y ese orgullo por nuestra gente es lo que queremos compartir con vosotros", ha concluido la presidenta del Celta, en un acto en el que también han estado presentes los representantes políticos de la ciudad, encabezados por el alcalde, Abel Caballero.

El regidor socialista ha recalcado que Vigo es "una ciudad de fútbol" y ha tenido palabras para Iago Aspas, que el Celta homenajeará esta noche tras, previsiblemente, convertirse en el jugador con más partidos vistiendo la celeste. "Un gran jugador, Florian. Un gran jugador, Gudelj. Pero el mejor es Iago Aspas", ha aseverado Caballero.

Tras la intervención del alcalde, los representantes deportivos y políticos presentes en A Sede han firmado el póster que conmemora el partido de esta noche. La obra ha sido elaborada por el estudio creativo vigués Chachacha Studio.