Iago Aspas tendrá una estatua en Vigo: ¿Dónde debería de instalarse?

Este jueves, Iago Aspas sumará un hito más en su carrera: se convertirá, si así lo decide Claudio Giráldez, en el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Celta en partido oficial, superando al "Gran Capitán" Manolo, ambos con 533 partidos actualmente.

Al finalizar el encuentro contra el Niza en Balaídos, el club le tiene preparado un homenaje con drones, pero no será el único ni tampoco el último. Así, Abel Caballero ha anunciado este miércoles en sus redes sociales que el "Príncipe de las Bateas" tendrá una estatua como reconocimiento a su trayectoria en el Celta.

"Cuando el Celta entró en Europa, prometí que le haría una estatua a Iago Aspas, y es el momento", ha revelado Caballero, que ha avanzado que será el propio futbolista el que elegirá el escultor para "empezar la escultura para ponerla en cuanto esté acabada".

Sobre su ubicación, Caballero también ha dejado la elección en manos de Aspas, aunque la consulta la ha abierto a todo el celtismo: "Pido opiniones", ha declarado en este vídeo, y las respuestas parecen unánimes.

La mayoría de los comentarios a la publicación coinciden en que tiene que ser en los aledaños del estadio municipal de Balaídos, y son también varios los que especifican la zona: al lado de las letras instaladas delante del estadio.

Hay otros que proponen directamente cambiar el nombre del estadio por el de Iago Aspas, una petición que se suma a la que anunció la Diputación de Pontevedra el pasado mes de junio para que la grada de Gol, una vez finalizadas las obras, pase a llamarse como el futbolista de Moaña.