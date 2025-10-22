El Celta prepara un espectáculo aéreo con drones para homenajear a Iago Aspas

El Celta de Vigo rendirá homenaje a Iago Aspas tras conseguir, el de Moaña, un nuevo hito: Ser el jugador con más partidos oficiales en la historia del club. Lo hizo en el encuentro ante el Atlético de Madrid, jornada en la que el capitán olívico alcanzaba los 533 partidos disputados e igualaba el récord de Manolo.

Desde el Celta explican que, desde 2008, Aspas ha recorrido "un camino único" liderando remontadas, salvaciones y momentos "memorables", al tiempo que forjaba "un vínculo irrompible con la afición". Su historia, insisten en casa Celta, "habla de talento, pero también de compromiso y de un amor que no entiende de estadísticas. Porque su leyenda no se mide en números, aunque los tenga todos, sino en sentimientos".

Para el equipo de la ciudad, "Iago no viste este escudo, lo encarna. Representa la manera más pura de sentir estos colores. Es el rostro de una afición que lo ha visto crecer, el alma de un vestuario que lo ha seguido y el latido de un club que lo llevará siempre en su historia. Cada partido, cada celebración y cada lágrima han ido construyendo una leyenda que hoy alcanza un capítulo inolvidable".

Acto especial

Por todo lo anterior, el Celta celebrará un acto especial el próximo jueves 23 de octubre al finalizar el partido frente al OGC Nice. A las 23:00 horas, Abanca Balaídos se vestirá de gala e iluminará el cielo con un espectáculo aéreo de drones que servirá como tributo.

El Celta invita a todos los asistentes al partido de este jueves a ser parte de este homenaje que se extenderá aproximadamente hasta las 23.20h. "Será una noche para aplaudir, emocionarse y dar las gracias. Porque no hay mayor orgullo que poder decir 'yo vi jugar a Iago Aspas'".