Galicia Sport 360 recibe el visto bueno de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea

El proyecto Galicia Sports 360, promovido por el Celta, ha recibido el informe favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), un requisito imprescindible para avanzar en la tramitación y ejecución de las obras previstas en el municipio de Mos.

Este visto bueno permite dar continuidad a la licencia de explanación de la fase 1 del proyecto, aprobada por la Xunta de Gobierno Local del Concello de Mos. AESA ha autorizado los trabajos tras constatar que las actuaciones proyectadas son compatibles con las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vigo, en cuyo entorno se ubica parte del suelo afectado por el proyecto.

La actuación contempla movimientos de tierra y la construcción de muros de contención sobre una superficie de más de 100.000 metros cuadrados, que servirán de base para las futuras instalaciones deportivas y de servicios. El presupuesto total asciende a 2.067.760,71 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución estimado es de seis meses.

El proyecto, que la Xunta ha calificado de Interés Autonómico, cuenta con los estudios geotécnicos, de seguridad y salud necesarios, así como con el informe favorable del arquitecto municipal.

"Cada nuevo permiso y cada informe favorable son un paso más hacia un proyecto que situará a Mos en el corazón del deporte gallego y nacional", ha manifestado la alcaldesa Nidia Arévalo, que ha añadido: "Seguimos trabajando de la mano del Real Club Celta y de la Xunta de Galicia para que Galicia Sports 360 sea una realidad y un orgullo compartido".