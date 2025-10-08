TQHT, el podcast del Celta que saborea el éxito: "Si no fuese por la gente, no estaríamos aquí"

El pasado 3 de octubre, el Celta debutaba en casa en la Europa League. Con 0-1, en el descuento de la primera parte, Iago Aspas anotaba el gol del empate de cabeza. Lo celebró todo el celtismo; unos en el estadio, otros en el bar, otros en su casa, y muchos lo hicieron con la narración de Marcos Piedras.

Esto suponía el enésimo hito de un podcast llamado TQHT, acrónimo de Tenías Que Haber Tirado, con dramática referencia a la ocasión perdida por Beauvue en Old Trafford que, en lugar de disparar, decidió pasar el balón, mal, a Guidetti. El narrador del gol lo hacía desde Balaídos, acreditado por la UEFA por segundo partido consecutivo acompañado de su inseparable compañero Lucas Peteiro.

Hoy, TQHT es un éxito, el podcast de referencia de la afición del Celta, que consume con avidez sus directos de Twitch y el contenido que van lanzando en redes y en su canal de Youtube. Pero su camino comenzó hace años, en plena pandemia.

Inicios en pandemia

Lo que era un podcast de dos hermanos en Spotify fue creciendo, convirtiéndose primero en una suerte de directos con múltiples participantes para hablar de la actualidad del club vigués y derivando, poco a poco, en un proyecto más asentado que, finalmente, ha terminado en manos de las dos caras visibles y un tercero, Valle, que controla la parte más técnica.

La llegada de Rafa Benítez fue clave para comenzar a darse a conocer. Piedras y Peteiro se instalaron, literalmente, en el exterior de A Sede para contar la llegada del entrenador madrileño. La llamada "Operación Jaula" consistió en directos desde la calle a la espera de que el que sería nuevo técnico del Celta apareciese. Una meritoria experiencia que dejó claro que los que se conectasen a TQHT, verían un contenido diferente, alejado de los medios tradicionales y con una conexión directa con la audiencia.

"La inspiración era un poco Gerard Romero", señalan a Treintayseis haciendo referencia al podcast Jijantes y al periodista que ha cosechado gran éxito con sus directos de Twitch hablando de la actualidad del Barcelona.

Exclusivas

Ya habían conseguido ser los primeros en hablar con Diego Alves cuando llegó al Celta tras la lesión de Marchesín; también avanzaron que Santi Mina, declarado culpable por agresión sexual, se iría a jugar a Arabia Saudita. "Ahí la gente dijo 'estos chavales, algo por ahí tienen'", reflexiona Lucas.

La diferencia, en algunos casos, es que ellos no tienen "nada que perder" a la hora de contar una exclusiva, como cuando "nadie se atrevía a contar" que Gabri Veiga había tenido una fuerte discusión con el entonces director general del Celta, Antonio Chaves. Otro de sus hitos fue la de anunciar, antes que nadie, que Giráldez cogería las riendas del primer equipo.

Esa temporada de Benítez, el podcast fue "profesionalizándose" en los directos, con cuatro participantes en la pantalla dividida y poco a poco fue cogiendo fuerza. Mientras, Lucas estaba estudiando en Madrid, donde también hizo un master y unas prácticas profesionales.

El paso definitivo

Al finalizar, lo que le ofrecía Madrid no le convencía: "Llamé a Marcos y le dije 'nos tiramos un año con esto y a ver qué pasa'". Lo que ha pasado es que los números de visualizaciones, tanto de vídeos como de directos, no han parado de subir, al igual que las suscripciones al canal.

"Los números que tenemos a día de hoy seguramente le encantaría tenerlos a muchos medios que cubren al Celta", asegura Marcos, que se incorporó al proyecto hace tres años. Actualmente, ya cuentan con más de 10.000 suscriptores en YouTube; trabajo les ha costado, y como ejemplo está en que siguieron haciendo directos durante el verano, sin tanta información "potente" que da la temporada, para no perder ese enganche con el público.

Funcionó, como bien se pudo comprobar con el directo con el cierre del mercado: "Todo el mundo sabía que no iba a llegar nadie y que no se iba a ir nadie y fueron 20.000 personas durante las 12 horas, estuvimos hablando de fichajes hasta las seis de la tarde, haciendo memes, pidiéndole a la gente que los hiciese...", celebran.

En el sorteo de la Europa League lograron 3.000 personas siguiendo su canal de manera simultánea, unos números muy similares a los del canal oficial del Celta. De hecho, el club en algún momento trató de "echarles la red", pero prefirieron seguir haciendo lo que hacen y con la libertad que tienen de "no casarse con nadie", un reclamo diferencial para el público que los sigue. "En todo momento dijimos que no tenía sentido porque pierdes transparencia, la gente no te va a valorar, es un proyecto que va a nacer muerto", explican.

Hasta Abel Caballero tuvo a bien concederles una entrevista, ya que, poco a poco, TQHT ha ido añadiendo nuevos contenidos, siempre para el disfrute de sus seguidores, como empezar un directo con el Sorteo de Navidad o hacer un directo con partidos que, de manera indirecta, pueden afectar al Celta.

A pocas horas del estreno europeo en Balaídos

Marcos Piedras y Lucas Peteiro atienden a Treintayseis en la terraza de una céntrica cafetería; el primero vive en Bueu, donde también graban el podcast, y el segundo, en Pontevedra. La apuesta por TQHT de momento no les da los réditos económicos suficientes para vivir de ello, pero tienen claro que por intentarlo, no va a ser.

Ahorran gastos viviendo en casa de sus padres y comparten una tarjeta de crédito de lo que genera el podcast y de la que pagan sus gastos personales; casi como un matrimonio bien avenido. "Aunque a veces no queremos vernos ni en pintura, son muchas horas juntos", reconocen entre risas.

Quedan pocas horas para que el Celta debute en Balaídos esta temporada en Europa League y TQHT estará acreditado por la UEFA para narrar el partido, aunque no pueden sacar imágenes dentro del estadio, así que narrarán como en la radio tradicional.

Ser acreditados como medio para Europa les ha costado dinero, el que habían ahorrado con el proyecto, y que se ha invertido en formar una sociedad limitada, condición indispensable para poder hacerlo. Lo lograron en Stuttgart, hasta donde viajaron gracias al dinero que aportaron sus suscriptores y seguidores.

1.000 euros en 12 horas

"Calculamos que hacían falta 1.000 euros para ir, con el tiempo que necesitábamos para hacer bien el trabajo, así que pusimos una meta para el que quisiese colaborar el día del directo de cierre de mercado. En 12 horas se juntaron los 1.000 euros", cuentan con sorpresa y agradecimiento constante a la gente que les sigue.

"Nosotros a la gente le contamos en todo momento qué hacemos, hicimos un vídeo explicativo sobre por qué habíamos conseguido estar acreditados, qué pasos habíamos dado, entonces saben que somos transparentes", añaden. Además, a los suscriptores de pago, les ofrecen contenido extra en el que, por ejemplo, desvelan cuánto genera el canal de Youtube y qué tal va el proyecto.

Ese apoyo lo tienen de manera incondicional, y otra prueba es que lanzaron unas bufandas por la clasificación europea; las tenía preparadas incluso antes del partido contra el Getafe. "En las primeras ocho horas, se vendieron 300 bufandas", aseguran. A lo largo de esa noche, "hubo momentos en los que se vendían dos bufandas por minuto. Una barbaridad".

De los cientos de pedidos, no tuvieron en cuenta los gastos de envío, que dijeron que "era gratis, y no era así, nos confundimos". Así que, ante una cantidad de dinero desorbitada que les costaba el envío, dudaron en no mandarlas, pero finalmente tomaron otra decisión: las entregaron en mano por toda la provincia.

"La gente te veía llegar con la bufanda y es una toma de contacto con ellos. Nos ahorramos una pasta, pero fueron un millón de horas, nos metimos por calles que no sabría decirte, pero ese contacto es importante, cuando la gente te para, ser agradable con ellos, preguntarle cómo se llama, eso es lo mejor y es lo que la gente te valora", reconoce Marcos.

Conocidos y reconocidos

"Si no fuese por la gente, no estaríamos aquí", insisten a lo largo de una conversación que llega a la hora de duración delante de tres cafés. Les han parado en el campo de la Gimnástica Segoviana, en Santander, en Stuttgart se han acercado al local donde estaban de copas; padres que piden fotos para sus hijos, niños que quieren autógrafos de ellos, al mismo tiempo que pasan jugadores del primer equipo a su lado.

Por tener, hasta tienen canción propia que suena en la cabecera con la que arrancan cada programa de este año, compuesta por Prexton, artista cacereño pero con vínculos con Galicia.

Son las 17:45 horas del 3 de octubre y Marcos y Lucas ponen rumbo a Balaídos. No lo saben todavía, pero van a poder narrar el primer gol de este año en Europa y la primera victoria de la temporada.

En el recuerdo, aquella ocasión de Beauvue que acabó en el limbo de los goles que no existen. Lucas lo vio en casa de sus mejores amigos y recuerda "llorar pegándole patadas a un cojín en el salón, que no era ni mi casa". Marcos estuvo en Old Trafford: "Creo que nunca lloré tanto en mi vida, estuve una semana llorando".

En la lista de deseos está la de que el canal siga creciendo y poder vivir de lo que generan, lograr un nuevo lugar donde hacer los directos y, sobre todo, poder narrar el gol que sí se marque y haga historia en el Celta.