Celta - Atlético de Madrid: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Las luces se han apagado y la música vuelve a sonar en Vigo tras la victoria del Celta contra el PAOK griego en su estreno europeo en Balaídos, que espera repetir la hazaña contra el Atlético de Madrid.

Los de Giráldez tratarán de arrebatarle los tres puntos a los de Simeone, que vienen de golear al Real Madrid en la última jornada de La Liga. Un triunfo que ha devuelto la alegría a los rojiblancos, que ya se sitúan en quinta posición con 12 puntos.

Los madrileños tan solo tienen por delante al Barcelona, al Real Madrid, al Villarreal y al último rival del Celta en competición doméstica: el Elche. Los celestes cosecharon una dura derrota por 2 a 1 contra los ilicitanos.

Ahora bien, Iago Aspas y compañía parecen haber recuperado el buen fútbol que les caracteriza este jueves contra el PAOK y tratarán de trasladar las buenas sensaciones contra un equipo más poderoso, como es el Atlético de Madrid.

Con este contexto y la ilusión recuperada en Vigo, los celestes saltarán al campo de Balaídos este domingo a las 21:30 horas para conseguir su primera victoria liguera, tras cinco empates y dos derrotas.

El estadio de Balaídos presentará un ambiente inigualable, como es costumbre en los últimos tiempos. Ahora bien, quien no consiga entrada para ver en directo el encuentro, podrá seguirlo a través de Movistar +.