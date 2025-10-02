Día grande en Balaídos: "macroprevia" y música gallega en directo para el regreso a Europa

El Celta vivirá hoy un día grande, con el regreso de las competiciones europeas a Balaídos. Tras la derrota ante el Stuttgart en la primera jornada, el PAOK será el rival ante el que el equipo de Claudio Giráldez busque la primera victoria de la temporada.

Para este partido, el club ha preparado una previa en el estadio en la que repetirá la fórmula que tan buenos réditos le ha dado la pasada campaña. Así, 15 minutos antes de que empiece el encuentro, a las 20:45 horas, habrá una doble actuación de artistas gallegos.

Balaídos será de nuevo escenario para la actuación de Fillas de Cassandra, que ya erizaron la piel de los celtistas hace poco menos de un año en un Celta-Real Madrid. Además, se estrena en esta apuesta por la música gallega Mondra.

🆕‼️ @fillasdecassmp3 e @Mondra_gz, EN CONCERTO antes do CELTA-PAOK!



19:45 - Apertura de portas

20:45 - Actuación en directo

21:00 - Inicio do partido#AbancaBalaídos regresa a Europa co noso orgullo por bandeira. XUNTOS! pic.twitter.com/TpqLo4doNF — Celta (@RCCelta) October 1, 2025

La afición también ha convocado una previa para el partido, antes de entrar en el estadio. Desde las 18:00 horas habrá una "macroprevia" en la calle Eugenio Kraff, a las 19:30 horas se realizará un "pyroshow" y la convocatoria para entrar en el estadio es a las 20:00 horas, para estar puntuales a la cita con Europa. Todos, piden, con bufanda y camiseta del Celta.