Balaídos ya se prepara para la primera cita europea Treintayseis

Cuenta atrás para el estreno de Balaídos en Europa esta temporada, después de casi una década sin acoger competiciones europeas.

Tras un inicio de temporada sin victorias, el Celta buscará su primer triunfo y lo hará apoyado por una afición que ha comenzado a llenar los aledaños del estadio desde las 18:00 horas.

Los bares han comenzado a vaciar los barriles de cerveza y las peñas ya han comenzado a colgar sus banderas para que ondeen durante estas horas previas.

En el estadio, el Celta ha preparado una actuación a las 20:45 de Fillas de Cassandra y de Mondra para darle el toque gallego al estreno europeo.