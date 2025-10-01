El PAOK FC desembarca en Vigo y el Celta engalana Balaídos para la Europa League

Un regreso a la competición europea truncado en su primer encuentro no parece, ni mucho menos, detener la ilusión del celtismo, que sueña con vivir una gran noche de League este jueves, a las 21:00 horas, en el municipal vigués.

Todo parece perfilarse de cara al encuentro en la ciudad olívica. ¿Lo más importante? Las ganas, la ilusión céltica y la llegada del rival en la liguilla, un PAOK FC que este pasado martes volaba hacia Peinador. El equipo griego compartía imágenes del momento en sus perfiles de X e Instagram con el mensaje "Road to Vigo" y "Next stop: Vigo".

Por su parte, el Celta buscará su primera victoria del curso 2025/2026. Y es que los de Claudio Giráldez todavía no han logrado puntuar más de uno en La Liga, por lo que estrenar un buen marcador en la Europa League podría servir para inyectar ilusión a su afición, al tiempo que se mantendría vivo el sueño europeo tras ocho años fuera de esta competición.

Al nivel que se espera de una competición europea, el Abanca Balaídos se ha engalanado para la ocasión: Las gradas ya lucen las lonas con la inscripción UEFA Europa League, y los pasillos del municipal, así como la sala de prensa, toda la cartelería alusiva a la competición, así como los sponsor.

El desenlace de este encuentro entre gallegos y griegos podrá seguirse este jueves, día 2 de octubre -21:00 horas-, desde Movistar +. En la web oficial del equipo vigués todavía quedan entradas para sumarse al carro europeo en vivo en el propio Abanca Balaídos, aunque gradas como Animación o Río Alto ya han colgado el cartel de "agotadas las entradas".