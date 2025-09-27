Elche - Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Celta viaja este fin de semana a Elche, donde tratará de conseguir la primera victoria de la temporada tras su desafortunado regreso a Europa League. No será un partido fácil para los celestes, que se enfrentan a uno de los tres equipos que aún no ha perdido en La Liga esta temporada.

El conjunto ilicitano recibe a los de Claudio Giráldez en un muy buen momento de forma: quintos y con 10 puntos tras dos victorias y cuatro empates. En cambio, el motor olívico no acaba de arrancar esta temporada: se sitúan en la 15ª posición, con cinco puntos gracias a cinco empates consecutivos.

Además, el Celta tratará de resarcirse de su desafortunado estreno en Europa League este jueves. Los celestes perdieron 2 a 1 contra un Stuttgart que los dominó durante todo el encuentro; tan solo un gol de un Borja Iglesias enrachado permitió que los más de mil celtistas desplazados soñaran con la remontada.

Claudio Giráldez podrá contar con todos sus jugadores, a excepción de Sergio Carreira y Mihailo Ristic. Ambos se lesionaron en el empate contra el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, donde el Celta no pudo pasar del empate contra los madrileños.

Bajo este contexto, los futbolistas de ambos equipos saltarán al césped del estadio Martínez Valero este domingo 28 de septiembre a las 16:15 horas. Los celtistas que no se desplacen a Elche podrán disfrutar del encuentro a través de DAZN.