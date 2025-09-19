Captura del videoclip de 'Voltarei'.

El regreso del Celta a Europa por todo lo alto: línea de ropa y otro videoclip que mira a las raíces

El club vigués ha lanzado el trabajo audiovisual que acompaña el himno 'Voltarei', con paisajes gallegos y Balaídos como protagonistas de la mano de Hard GZ

El Celta lo ha vuelto a hacer. Tras una temporada donde las raíces gallegas han sido un foco constante en su política tanto de comunicación como de las acciones llevadas a cabo por el club vigués, que se sumaba a la exitosa Oliveira dos Cen Anos, el recién estrenado himno para Europa y una nueva línea de ropa celebra el regreso del equipo a competiciones europeas.

Camiseta para el estreno europeo y la nueva grada de Gol

Tras lanzar la canción Voltarei en las plataformas de audio en streaming, el Celta acaba de compartir el videoclip que acompaña al tema, donde los paisajes gallegos, marítimos y de los montes, se unen al estadio de Balaídos e imágenes de la afición para volver a tocar la fibra sensible de la afición. En este caso, la emigración gallega es el tema principal.

Además, a través de Rio1923, ha lanzado una línea de ropa de calle, formada por dos camisetas y dos sudaderas, que se suma a otra potente campaña del club vigués, a seis días del estreno en Stuttgart de la Europa League.

Camisetas y sudaderas Hard GZ.

