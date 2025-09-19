El regreso del Celta a Europa por todo lo alto: línea de ropa y otro videoclip que mira a las raíces

El Celta lo ha vuelto a hacer. Tras una temporada donde las raíces gallegas han sido un foco constante en su política tanto de comunicación como de las acciones llevadas a cabo por el club vigués, que se sumaba a la exitosa Oliveira dos Cen Anos, el recién estrenado himno para Europa y una nueva línea de ropa celebra el regreso del equipo a competiciones europeas.

Tras lanzar la canción Voltarei en las plataformas de audio en streaming, el Celta acaba de compartir el videoclip que acompaña al tema, donde los paisajes gallegos, marítimos y de los montes, se unen al estadio de Balaídos e imágenes de la afición para volver a tocar la fibra sensible de la afición. En este caso, la emigración gallega es el tema principal.

Además, a través de Rio1923, ha lanzado una línea de ropa de calle, formada por dos camisetas y dos sudaderas, que se suma a otra potente campaña del club vigués, a seis días del estreno en Stuttgart de la Europa League.