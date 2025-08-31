La UEFA da a conocer el menú del EuroCelta: seis partidos en prime time y dos en primera franja

El Celta regresa este curso a Europa. Celta de Vigo.

La UEFA ha hecho pública en las últimas horas la tabla de horarios para la fase de grupos de la UEFA Europa League, en el regreso del conjunto de Claudio Giráldez a competiciones europeas.

Así, tras conocer desde el pasado viernes a sus oponentes, los celestes pueden ya configurar sus planes para volver a ver al cuadro olívico en Europa.

El Celta jugará hasta seis de los ocho partidos en la franja de las 21:00. De ellos, cuatro serán en Balaídos y dos a domicilio.

Los dos partidos restantes han sido designados a las 18:45, ambos en condición de visitante.

Calendario de partidos