La UEFA da a conocer el menú del EuroCelta: seis partidos en prime time y dos en primera franja
Los cuatro partidos de Balaídos se jugarán a las 21:00 del jueves
La UEFA ha hecho pública en las últimas horas la tabla de horarios para la fase de grupos de la UEFA Europa League, en el regreso del conjunto de Claudio Giráldez a competiciones europeas.
Así, tras conocer desde el pasado viernes a sus oponentes, los celestes pueden ya configurar sus planes para volver a ver al cuadro olívico en Europa.
El Celta jugará hasta seis de los ocho partidos en la franja de las 21:00. De ellos, cuatro serán en Balaídos y dos a domicilio.
Los dos partidos restantes han sido designados a las 18:45, ambos en condición de visitante.
Calendario de partidos
- Jornada 1: jueves 25 de septiembre. El Celta jugará a domicilio a las 21:00 horas ante el VfB Stuttgart.
- Jornada 2: jueves 2 de octubre. El Celta jugará en casa a las 21:00 horas ante el Paok FC.
- Jornada 3: jueves 23 de octubre. El Celta jugará en casa a las 21:00 horas ante el OGC Niza.
- Jornada 4: jueves 6 de noviembre. El Celta jugará a domicilio a las 18:45 horas ante el GNK Dinamo Zagreb.
- Jornada 5: jueves 27 de noviembre. El Celta jugará a domicilio a las 18:45 horas ante el PFC Ludogorets.
- Jornada 6: jueves 11 de diciembre. El Celta jugará en casa a las 21:00 horas ante el Bolonia FC.
- Jornada 7: jueves 22 de enero. El Celta jugará en casa a las 21:00 horas ante el LOSC Lille.
- Jornada 8: jueves 29 de enero. El Celta jugará a domicilio a las 21:00 horas ante el Estrella Roja.