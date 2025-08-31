1-1: El EuroCelta rescata un punto en el descuento ante el Villarreal

El Real Club Celta ha sumado su tercer punto de la temporada, la del regreso a la competición europea, tras empatar el choque ante el Villarreal CF disputado en Balaídos.

Tras un primer tiempo sin goles con una buena actuación local, en el que el técnico apostó por Radu, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Manu Fernández, Javi Rueda, Hugo Sotelo, Miguel Román, Sergio Carreira, Iago Aspas, Pablo Durán y Bryan Zaragoza, el paso por vestuarios no le sentó bien a los celestes.

Corría el minuto 52 cuando Nicolás Pepe batió la portería olívica, en una acción ofensiva del cuadro de Marcelino García Toral.

Un gol de Borja Iglesias, con tres minutos consumidos del tiempo de descuento y que entró desde el banquillo ya con el partido cuesta arriba, dejó el marcador en el 1-1 final, tras un fin de semana donde el equipo de Claudio Giraldez ya conoce su menú de horarios para la UEFA Europa League. Ocho partidos, cuatro de local, que jugará en jueves a las 21:00 en Balaídos.