El Celta mejora, pero se le resiste la victoria

El Celta no conoce todavía la victoria esta temporada, aunque el equipo parece que carbura mejor cada jornada que pasa. Nada tiene que ver con el que cayó con estrépito ante el Getafe en la primera jornada y la imagen fue mejor que la que se vio en Mallorca.

Con un once de nuevo con ese toque de revolución que ofrece Claudio Giráldez cada jornada, el técnico dejó fuera a Iago Aspas y Jutglá en el ataque, le dio el central izquierdo a Ristic y Hugo Álvarez recuperó el sitio en el costado zurdo para un partido perteneciente a la sexta jornada y adelantado por los compromisos europeos de Celta y Betis.

En el medio, volvió a apostar por la dupla Ilaix-Hugo Sotelo; el canterano respondió por segundo partido consecutivo con un despliegue físico y, sobre todo, técnico, manejando el juego y filtrando pases como el que terminó en el gol de Rueda en Mallorca, pero sin tanta fortuna final.

Borja Iglesias se enfrentaba a su ex equipo, ya como jugador en nómina del Celta, y fue uno de los más destacados: hizo lo que tiene que hacer un delantero centro para hacer mejores a sus compañeros, sobre todo fuera del área, aunque en el debe le queda todavía el gol. De él salió el pase para que Pablo Durán marrase la primera ocasión del partido.

El debe, en general, del Celta está en la defensa. Cuatro goles encajados en tres jornadas y en todos ellos se queda la sensación de que se podía haber hecho mejor. Contra el Betis, primero Ristic sacó bajo palos un disparo que llegó tras un error en la salida de Moriba. Después, fue Marc Bartra a la salida de un córner el que aprovechó el juego de bloqueos verdiblanco para rematar a placer de cabeza.

De Ourense, para Ourense.



Moita forza sempre 🩵 pic.twitter.com/5J1Dtl3f3l — Celta (@RCCelta) August 27, 2025

Era el minuto 45 y tocaba a rebato para rescatar algo positivo. Nada más comenzar la segunda parte, Hugo Álvarez recogió un rechazo tras un córner y empaló un disparo que terminó colándose entre las piernas de Valles, obstaculizado por la aglomeración de jugadores, propios y extraños, en el área.

Claudio agitó el once dando entrada a Aspas, Jutglà y Bryan, además de Rueda, que fue el primer cambio tras el descanso. El Celta logró dominar por completo el balón y someter a un Betis que parecía conformarse con un punto, pero naufragaba cuando entraba en el área.

La victoria la tuvo Jutglà en un remate de cabeza tras un centro tocado de Sotelo, que evitó Valles con una espectacular parada.

Segundo empate consecutivo y el Celta mira ahora hacia el domingo, a las 17:00 horas, para enfrentarse al Villarreal de Marcelino, uno de los equipos más en forma en este arranque liguero y líder de la clasificación. Antes, el viernes, conocerá a los rivales que le esperarán en la Europa League.