Mallorca - Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Ferrán Jutglá durante el partido contra el Getafe del pasado domingo 17 de agosot Celta de Vigo

Tras el tropiezo en su estreno liguero, el Celta se enfrenta este sábado al Mallorca de Jagoba Arrasate. Los baleares reciben a los de Claudio Giráldez tras perder en su primer partido de la temporada.

Será a las 17:00 horas cuando ambos equipos partan del túnel de vestuarios del Estadi de San Moix en Mallorca para intentar conseguir los primeros puntos de una temporada que se prevé apasionante para ambas aficiones.

El Celta tratará de despejar las dudas del primer partido de la temporada y callar las críticas que surgieron el pasado domingo. Por su parte, el Mallorca querrá resarcirse del polémico encuentro con el Barcelona, que resultó en la expulsión de dos de sus jugadores, Muriqi y Morlanes, que no podrán enfrentarse a Aspas y compañía.

Con este contexto, los celtistas desplazados empujarán a su equipo hacia la victoria en Mallorca en esta jornada 2 de LaLiga. Quien se quede en Vigo podrá disfrutar del encuentro a las 17:00 horas en Movistar+.