Así avanzan las obras de la grada de Gol de Balaídos: estarán operativas en febrero de 2027 Concello de Vigo

Las obras de la grada de Gol de Balaídos continúan su curso y este viernes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado de los progresos que se están llevando a cabo con el objetivo de que esté operativa en febrero de 2027.

Actualmente, se están anclando los pilotes de la cimentación profunda, elementos de hormigón de entre 6 y 12 metros que se entierran en el suelo, y de los que se instalarán un total de 300. En octubre, estarán ya instalados y preparada la losa de hormigón superior.

Así, se iniciará el montaje de la estructura con la colocación de los pilares, que se extenderá durante ocho meses y que será la fase más larga y visible de la obra. En junio del año que viene, se prevé que la grada esté ya levantada sin cubierta, coincidiendo con el final de Liga.

Durante ese verano se instalará la malla que sostendrá la cubierta y la finalización completa de la grada de Gol está programada para finales de 2026 y en febrero de 2027, totalmente operativa. "Vamos a intentar acelerar al máximo posible para ver si somos capaces de anticiparlo", ha declarado Caballero.

La nueva grada tendrá capacidad para más de 7.000 espectadores, sumándose al incremento realizado ya en Marcador. De este modo, el estadio municipal de Balaídos alcanzará los 30.000 aficionados.

Una cifra que, en caso de que Vigo sea finalmente sede del Mundial 2030, algo que Caballero da por hecho, crecerá hasta 43.000 espectadores de aforo.