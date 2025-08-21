La gallega Ana Peleteiro tiene claro cuál es el mejor himno de la historia: "Non penso baixarme de ahí"

Que la atleta gallega Ana Peleteiro es una celtista de pro nadie lo duda, y más después del último vídeo que ha compartido en sus redes sociales, donde no duda en catalogar el himno del Centenario celeste, Oliveira dos Cen Anos, compuesto por C. Tangana, como "el mejor de la historia del fútbol". "E non penso baixarme de ahí", reivindica.

Peleteiro asistió a Balaídos el pasado domingo al arranque de la temporada del Celta, que se saldó con derrota ante el Getafe, y vibró con el himno en los prolegómenos del partido. Además, no estaba sola: la acompañaba su amiga la también atleta olímpica Lucía Rodríguez.

Parece que el estadio cantando a viva voz el himno conquistó a la madrileña: "Tengo los pelos de punta", le dice a Peleteiro durante el vídeo, a lo que la gallega asiente y le responde "¿A que sí? ¡Te lo dije!".

Tal fue la conexión con ese momento que ya se ha convertido en un imprescindible en Balaídos que el vídeo arranca con un texto que reza: "Te sobran 90 minutos para que tu amiga se vuelva más celtista que tú".