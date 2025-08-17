0-2: El Eurocelta se estrena con un golpe ante un Getafe diezmado en Balaídos

El Getafe ha sumado los tres primeros puntos de la temporada en la jornada inaugural de LaLiga EA Sports ante el Real Club Celta, en un partido donde dos zarpazos le han permitido quedarse con este botín frente al Eurocelta.

Giraldez apostó por Radu en portería, con Javi Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso en zona defensiva, Beltrán y Moriba por dentro, Mingueza y Ristic en el exterior y Aspas, Junglá y Swedberg en la línea de tres ofensiva. Su 1-3-4-3 de manual, dejando atrás las pruebas del período veraniego-

Aún con toda esta pólvora, y las propias circunstancias de un Getafe que ha criticado las penurias para inscribir jugadores el pasado jueves por boca de su presidente, Ángel Torres, el equipo celeste no pudo golpear a los madrileños. Trece fueron los jugadores disponibles, de los que doce fueron los que pisaron el verde.

Tras llegar al ecuador sin goles, un tanto de Liso al poco de salir de vestuarios cambió el guion previsto, obligando al Celta a tener que atacar con más mordiente la portería rival. Un resbalón de Yoel Lago, en el momento más inoportuno, dejó el campo libre para que Uche encarase. No lo logró en primera instancia, ni tampoco Marcos Alonso, pero si el atacante para golpear con el esférico la red.

Ante 20.530 celtistas, las ocasiones no acababan de materializarse en un partido de poca circulación y reiteradas pérdidas de tiempo. Y en esas, Uche a falta de poco más de un cuarto de hora silenció Balaídos. Uche fue más listo y se anticipó bien ante el erro de marcaje de Yoel Lago y Javi Rodríguez. Principio técnico ofensivo del regate, principio técnico ofensivo del tiro o remate, y gol. 0-2, tres puntos, menos merecimientos, pero mejor situación. La ley del fútbol, que siempre será injusto.