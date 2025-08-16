Celta - Getafe: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Más que tranquilidad, la pretemporada del Celta ha dejado un sabor agridulce entre los aficionados celestes, que sienten que aún no pueden respirar tranquilos. Con un balance de tres victorias y cuatro derrotas, los de Claudio Giráldez no mostraron su mejor versión durante los amistosos, generando cierta incertidumbre de cara a la nueva temporada.

Si bien es cierto que los últimos fichajes apuntan a cambiar la dinámica, el principal foco de preocupación sigue siendo la portería. Tras una mala racha bajo los palos, la llegada de Radu prometía ser un revulsivo; sin embargo, un par de errores en pretemporada han despertado malos presagios entre la afición, que teme otra campaña de sufrimiento. Aunque su actuación en el último encuentro contra los Wolves de Larsen y Fer López sirvió para calmar ligeramente los ánimos, algunos fallos previos no dejan a la afición convencida.

Con todo, LaLiga no espera por nadie, y el Celta deberá demostrar su valía este domingo en el debut liguero, en lo que promete ser una temporada para el recuerdo. El equipo vigués se medirá al Getafe en Balaídos el próximo 17 de agosto a las 17:00 horas. El encuentro podrá seguirse a través de DAZN LaLiga 2.