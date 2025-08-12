Borja Iglesias ya viste la nueva camiseta del Celta: "Estou moi feliz"

Borja Iglesias durante su primer entrenamiento con el Celta tras su fichaje hasta 2028 Celta de Vigo

Borja Iglesias ya está en Vigo y entrenando con el resto de sus compañeros. Su llegada ha alegrado a compañeros y aficionados, tanto como a él mismo, que ya ha declarado que está "muy feliz" de volver a Balaídos con la celeste.

"Xa estou aquí, estou moi feliz, con moita ilusión de afrontar o que temos este ano", ha afirmado el delantero compostelano en las redes del club, en clara referencia a la Europa League, para cuya clasificación sus goles fueron clave.

"Con moitas ganas de vervos este fin de semana", ha concluido Iglesias, cuyo traspaso se retrasó hasta cinco días antes del inicio liguero debido a las pretensiones económicas del Betis en el traspaso.

Finalmente, según han informado varios medios de comunicación, el fichaje del atacante se cerró en 1,5 millones de euros más otro en variables.

Borja Iglesias llega este año a Vigo para competir un puesto con el Ferrán Jutglá, delantero catalán proveniente del Club Brujas de la liga belga. Ambos contarán con opciones en una temporada en la que el Celta participará en tres competiciones por primera vez desde 2017.

El santiagués, según ha comunicado el club, ha firmado por dos años más otro opcional. Los celtistas esperan que el delantero se acerque o incluso supere los 11 goles registrados durante la temporada pasada.