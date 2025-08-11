Carlos Domínguez firma con el Celta hasta 2028

Carlos Domínguez firma con el Celta hasta 2028 Celta de Vigo

Celta de Vigo

Carlos Domínguez firma con el Celta hasta 2028

El joven central suma más de medio centenar de partidos oficiales con el Celta

Podría interesarte: Deseo de Giráldez, cumplido: Bryan Zaragoza ya es del Celta

Publicada

Carlos Domínguez seguirá siendo celeste hasta 2028. Nacido en Vigo, Carlos llegó a la cantera celeste en categoría alevín y doce años después es uno de los jugadores asentados en la plantilla del primer equipo.

Williot Swedberg, celeste hasta 2029: el sueco seguirá vistiendo la camiseta del Celta cuatro años más

Actualmente, el joven central suma más de medio centenar de partidos oficiales con el Celta siendo su perfil zurdo, su polivalencia para adaptarse a diferentes sistemas tácticos y su fortaleza en el juego aéreo claves en su consolidación.

El Celta quiere agradecer a Carlos su compromiso y dedicación, y expresar su enorme orgullo por seguir caminando junto a un futbolista que encarna como pocos el espíritu celeste.