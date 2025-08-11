Borja Iglesias ya está en Galicia: expectación en Vigo por la llegada del delantero compostelano

Borja Iglesias ya está en Galicia para firmar por el Celta Captura de pantalla / TVG

Uno de los culebrones del Celta de este verano puede estar llegando a su fin. El delantero compostelano Borja Iglesias ha llegado este lunes al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro y se ha puesto camino a Vigo para firmar por el club olívico.

Así lo han grabado las cámaras de TVG y de Tenías Que Haber Tirado, que han dado la bienvenida a Iglesias nada más aterrizar en Galicia. El delantero fue clave en la clasificación europea del Celta, unos encuentros que podrá disfrutar bajo los colores celestes esta temporada 2025/26.

🐼🚨⚽️ Xa temos o Panda @BorjaIglesias9 de volta para asinar co @RCCelta



✈️ Chegou a Santiago e xa está camiño de Vigo pic.twitter.com/m98cRTPw6X — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) August 11, 2025

Once goles y tres asistencias del Panda durante la temporada pasada le convirtieron en uno de los indiscutibles de Giráldez, pese a partir con cierta desventaja con el griego Anastasios Douvikas, que en invierno se marchó al Como italiano.

Borja Iglesias era una de las peticiones expresas de Giráldez, que quería contar con todos los efectivos posibles antes del inicio liguero de este domingo 17 de junio, a las 17:00 horas.

Según ha informado ABC Sevilla, el Celta pagará 1,5 millones de euros por el traspaso del jugador compostelano, más otro millón en variables. Así, ambos equipos ponen punto y final a una operación que parecía que se iba a alargar hasta finales de agosto.