Williot Swedberg, celeste hasta 2029: el sueco seguirá vistiendo la camiseta del Celta cuatro años más Celta de Vigo

Williot Swedberg amplía su contrato con el Celta hasta 2029, por lo que vestirá la celeste durante cuatro años más.

Desde su llegada a la ciudad olívica en el verano de 2022, Williot ha demostrado una evolución constante. La pasada temporada disputó 32 encuentros de LaLiga, 15 de ellos como titular, en los que anotó 4 goles y repartió 5 asistencias, consolidándose como una pieza clave en el ataque celeste.

Internacional con la selección de Suecia, a sus 21 años, Williot ha sabido adaptarse al ritmo y la exigencia del fútbol español, combinando talento, inteligencia y una notable capacidad para generar ocasiones desde la segunda línea.

Con esta renovación, el Celta reafirma su confianza en el joven futbolista como parte esencial del presente y futuro del equipo. Una continuidad con la que el club muestra su satisfacción y alegría al poder seguir creciendo junto con un jugador que ha sabido ganarse el cariño y respeto de toda la afición celeste.