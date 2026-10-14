Cuenta atrás en Sanxenxo (Pontevedra) para el Trofeo Xacobeo: se disputa de la Liga de 6 Metros y J/80

La vela regresa este fin de semana a la ría de Pontevedra con la celebración del Trofeo Xacobeo. Los días 17 y 18 de octubre acogerá la sexta serie de la Liga de 6 Metros y J/80, organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo.

La cita llega marcada por el aliciente de la revancha deportiva en la clase 6 Metros, justo un mes después de la celebración de la 11ª Regata Rey Juan Carlos / El Corte Inglés Máster.

En aquella ocasión, el “Alibaba II” de Miguel Lago y el “Caprice-RH Privé” de Guillermo Rodríguez protagonizaron una destacada actuación al conseguir superar al “Titia” de Mauricio Sánchez-Bella, ocupando las dos siguientes posiciones del podio tras el vencedor, el “Bribon”.



Apenas cuatro semanas después, los tres equipos volverán a encontrarse en el campo de regatas de la ría de Pontevedra, en una sexta serie que se presenta como una auténtica reválida para las tripulaciones que brillaron en la Regata Rey Juan Carlos. Todo ello con el “Bribon”, liderado por el Rey Don Juan Carlos, como máximo favorito.

Una reválida de la Regata Rey Juan Carlos

El “Alibaba II” de Miguel Lago buscará confirmar las buenas sensaciones de septiembre, cuando consiguió la segunda posición en una de las grandes citas del calendario de vela de Galicia. Por su parte, el “Caprice-RH Privé” de Guillermo Rodríguez tratará de repetir su excelente actuación y demostrar su capacidad para competir al máximo nivel frente a los equipos habituales de la Liga.



Enfrente estará el “Titia” de Mauricio Sánchez-Bella, vigente subcampeón del mundo de 6 Metros, que afronta esta nueva cita con el objetivo de invertir los resultados de hace un mes y recuperar posiciones frente a dos tripulaciones que demostraron su competitividad en la última gran regata disputada en Sanxenxo.

A este escenario se suma el primer clasificado de la Liga, el “Bribon”, liderado por el Rey Don Juan Carlos. Durante la quinta serie de la Liga, el “Bribon” se mostró muy sólido a lo largo de toda la competición, sumando cuatro primeros puestos y un cuarto lugar, unos resultados que le permitieron adjudicarse la victoria.

Los J/80 afrontan también la recta final de temporada

Por su parte, la clase J/80 regresa a la competición con una nueva oportunidad para que los equipos continúen sumando puntos en la clasificación general de la Liga, que afronta su penúltima convocatoria de 2026.



Entre los equipos que han destacado durante la temporada se encuentran el “Moura”, del Club Náutico Marina Coruña, liderado por Xoán Bermúdez de Castro; el “I3D Atlántico” de Guillermo Blanco, del Real Club Náutico de La Coruña; y el “Cactus Digital-Petrilla” de Jaime Barreiro, del Club Náutico de Portonovo.



También se espera una nueva lucha deportiva con embarcaciones como el “Grupo Bazán” de Joaquín Juan Martínez, junto a otros representantes de la flota del Real Club Náutico de Sanxenxo, como “La Etrusca” de Alba Lago, el “One” de Adrián Domínguez y el “En Zarza Dos” de María José Méndez.