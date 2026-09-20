Sanxenxo (Pontevedra) pone el broche de oro a la Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster

Sanxenxo (Pontevedra) ha disfrutado este domingo de la última jornada de la Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster. Al viento le ha costado entrar y las primeras horas del día han transcurrido con poca intensidad, pero finalmente todas las clases han podido completar al menos una prueba.

No ha habido cambios en los lideratos, por lo que han quedado confirmados los vencedores de esta undécima edición:

Bribon en Xacobeo 6 Metros

Okofen en J80

Magical en ORC 0-1-2

Urbapaz en ORC 3

Deep Blue 2.1 en ORC 4

Keep Calm en ORC 5-Open

Atxurri en Veteranos

José de Linares y Alexandra Wang Liu en Abanca Optimist

y en El equipo a bordo del Damm 3, liderado por la monitora Natalia Domínguez, en Fundación Talgo Vela Adaptada.

Cuarto título para el Bribon

Un viento ligero del Oeste, de unos siete nudos de intensidad, ha permitido navegar y completar una prueba para los Xacobeo 6 Metros. El Alibaba2 de Miguel Lago fue el vencedor de la única manga disputada este domingo, mientras que Titia fue segundo y Caprice, tercero.

El Bribon no empezó con buen pie, ya que una salida prematura le obligó a regresar y tomar de nuevo la salida. A partir de ahí, la tripulación comenzó su remontada y consiguió cruzar la línea de llegada en cuarta posición, confirmando así su triunfo final y sellar la que es su cuarta victoria en 6 Metros.

En los J80, en la que el Okofen ha vuelto a confirmar su dominio con una nueva victoria parcial. El equipo de Javier de la Gándara cierra así su participación con pleno de triunfos, tres de tres, y suma su quinto título en J80 en la cita de Sanxenxo.

La plata en J80 se va para A Coruña de la mano del Moura de Xoán Bermúdez de Castro, que terminó empatado a puntos con el Namaste de Luis de Mira. El desempate se resolvió a favor de los coruñeses gracias al resultado de la última manga, en la que Moura fue segundo y Namaste, tercero.

Trofeo Deputación de Pontevedra

Los cruceros ORC han completado una prueba con el campo de regatas situado en la ensenada de la playa de A Lanzada y un viento del Noroeste de unos ocho nudos de intensidad.

En ORC 0-1-2, Magical de Julio Rodríguez ha vuelto a sumar una victoria parcial. El equipo cierra así la regata con cuatro triunfos en las cinco pruebas disputadas a lo largo de las tres jornadas y se proclama vencedor de esta undécima edición.

En ORC 3 se ha vivido una bonita pelea hasta el final entre Urbapaz y Nortemar Peperetes. Ambos se han jugado el título en la última jornada y la balanza ha terminado decantándose a favor del primero, que se ha llevado la victoria con un solo punto de ventaja sobre el barco del vilagarciano Jose Millán.

En ORC 4, Vicente Cid y la tripulación del Deep Blue 2.1 han logrado por fin el ansiado título en la cita de Sanxenxo. Después de terminar segundos el pasado año, llegaban a esta undécima edición con ganas de subir a lo más alto del podio y hoy han conseguido cumplir su objetivo.

Los dos grupos de Abanca Optimist han completado una última manga, aunque el campo de regatas se ha situado más alejado de lo habitual, llegando prácticamente hasta la zona de Picamillo. Dos regatistas de clubes andaluces han terminado en lo más alto: José de Linares, del RCN El Candado, y Alexandra Wang Liu, del CN El Trocadero.