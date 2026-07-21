Borja Iglesias en la celebración del Mundial: DJ oficial y un rap de Violadores del Verso en directo

Después de proclamarse campeones del mundo, los jugadores de la selección española aterrizaron ayer en Madrid para celebrar por todo lo alto la segunda estrella en la camiseta.

Si en el césped del MetLife Stadium Borja Iglesias fue uno de los más activos, también lo fue durante el recorrido del autobús por las calles de la capital, ejerciendo de DJ oficial de la celebración, con la Copa del Mundo sobre el hombro.

El Celta también se ha hecho eco de un papel al que Borja se adapta perfectamente: "Este Panda sabe mucho de la corchea".

🎶 Es la vida, simplemente ámala 🎶



Este Panda sabe mucho de la corchea. pic.twitter.com/iiKxPE2JOw — Celta (@RCCelta) July 20, 2026

Un papel que ejerció también sobre el escenario instalado en la Plaza de la Cibeles y en el que los jugadores bailaron y disfrutaron de actuaciones en directo, como las de Arde Bogotá, Ana Mena y Lola Índigo, Viva Suecia y Aitana.

No hay show sin este tío a los mandos 🎧🎶 pic.twitter.com/PJwHwYWDYZ — Celta (@RCCelta) July 21, 2026

Pero antes, para salir a ese mismo escenario, cada uno de los futbolistas había elegido una canción; en el caso del Panda, eligió una de Violadores del Verso y de Kase O, de quien siempre se ha declarado admirador. El delantero del Celta saltó rapeando en directo Cantando y se convirtió en uno de los momentos principales de la celebración.