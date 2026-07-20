La victoria de España en el Mundial desata la euforia en las calles de Vigo

Vigo estalló en júbilo tras la victoria de España en la final del Mundial. Después de un intenso y disputado encuentro frente a Argentina, la selección dirigida por Luis de la Fuente impuso su superioridad para proclamarse campeona del mundo y conquistar la segunda estrella de su historia, 16 años después del inolvidable título logrado en Sudáfrica con el gol de Iniesta.

La victoria tiene, además, un significado especial para Galicia. Borja Iglesias se ha convertido en el primer futbolista gallego en proclamarse campeón del mundo con la selección española absoluta masculina. Aunque el delantero no disfrutó de muchos minutos durante el torneo, formó parte del grupo que levantó el trofeo y desempeñó un importante papel dentro del vestuario. "La realidad es que te preparas para estar disponible, para entrenar y para poder aportar al equipo", reflexionó el santiagués tras disputar minutos en el encuentro frente a Portugal.

España puso fin al sueño de la Argentina de Leo Messi, que disputaba el último Mundial de su carrera, e impidió que la albiceleste conquistara su cuarta Copa del Mundo. El triunfo desató la euforia en toda España y Vigo no fue una excepción. Miles de aficionados siguieron el partido desde sus casas, bares y las pantallas gigantes instaladas en distintos puntos de la ciudad.

Así se vivió en Castrelos la proclamación de España como Campeona del Mundo. Emoción, risas y lágrimas en Vigo para celebrar la victoria de su Selección #vigo #treintayseis #galicia pic.twitter.com/PuvP8tmqZA — Treintayseis (@treintayseis_36) July 19, 2026

Uno de los principales focos de la celebración fue el auditorio de Castrelos, donde el Concello habilitó una pantalla gigante para seguir la final. Desde horas antes del inicio del encuentro, cientos de personas se congregaron para animar a la selección en un ambiente cargado de nervios, cánticos y emoción. Cada ocasión de peligro se vivió con máxima intensidad y, cuando el árbitro señaló el final del partido, la alegría se desbordó entre los asistentes.

Celebración en Plaza América Treintayseis

La celebración continuó por las calles de la ciudad. Cientos de vigueses se desplazaron hasta la fuente de Plaza América, escenario habitual de los festejos por los éxitos del Celta, para celebrar un triunfo que ya forma parte de la historia del fútbol español. Otros muchos prolongaron la fiesta en las Festas de Bouzas, donde la noche terminó teñida de rojo y amarillo entre cánticos, banderas y bocinas.