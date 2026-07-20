Rueda celebra en Vigo la victoria de España en el Mundial: "¡Qué orgullo!"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha celebrado la victoria de la Selección Española de Fútbol en la final del Mundial 2026 contra Argentina.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario gallego ha dado la enhorabuena a la selección por "conquistar el Mundial y hacer vibrar a millones de españoles".

Además, Europa Press recoge que ha incluido una serie de fotografías en las que se le ve, equipado con la camiseta de España, disfrutando del partido acompañado de su familia y miembros de la Diputación de Pontevedra.

"Tuvimos la suerte de vivirlo en Vigo con cientos de aficionados", ha remarcado Rueda, que siguió la retransmisión desde una pantalla colocada en la ciudad olívica. "¡Somos campeones del mundo!", ha proclamado.