El gesto de Borja Iglesias que todos esperaban: así fue su saludo con Donald Trump

"Le saludaré, no tengo ganas de que me metan en la cárcel". Así bromeaba Borja Iglesias sobre su futuro encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que la selección española alcanzase la final del Mundial.

"Espero que sea en un momento en el que estemos todos muy contentos y que pase muy rápido. A veces hay que olvidarse de lo vivido", contestaba Borja Iglesias entre risas en una entrevista con la revista Panenka. "No creo que sea el momento de crear controversia, la gente sabe perfectamente lo que pienso", añadió.

Hay que recordar que Borja siempre ha mostrado una actitud crítica ante muchas de las políticas del presidente estadounidense, así como a favor de Palestina, temas sobre las que siempre deja clara su posición.

Por esto, los focos estaban puestos en qué haría el delantero del Celta al subirse a recoger la medalla de campeón, momento en el que se saluda a diferentes autoridades, entre ellas, Donald Trump.

Previamente, a Lamine Yamal tampoco se le vio cómodo al darle la mano, aunque el gesto más esperado era el de Borja Iglesias.

Así, el gallego llevó a cabo el saludo de la forma en que lo había previsto: fue rápido, sin mirarle a la cara y sin apenas pararse, aunque en la retransmisión se puede ver cómo Trump parece decirle algo. Además, la realización cambió de manera un poco brusca al plano de Luis De la Fuente, que era el siguiente en subir a recibir la medalla.

Han sido muchos los que han celebrado este gesto de Borja Iglesias con el que, sin salirse del protocolo, evidenció su desacuerdo y su incomodidad con el presidente de Estados Unidos cuando las cámaras le enfocaban ante millones de personas que seguían la retransmisión del Mundial.