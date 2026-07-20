Felicitaciones a Borja Iglesias, primer gallego campeón del mundo: Celta, Zaragoza, Bardem...

Borja Iglesias se convirtió este domingo en el primer futbolista gallego en proclamarse campeón del mundo y en el primer jugador del Celta en hacerlo vistiendo la camiseta celeste.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de enhorabuena, como de su propio equipo, que ha compartido varias publicaciones con el Panda, aunque en su cuenta de 'X', el tuit fijado es el del delantero sonriendo y con la Copa del Mundo acompañado del texto "HISTORIA do Celta".

También la presidenta celeste, Marián Mouriño, se ha querido sumar a las felicitaciones a Borja Iglesias, al que visitó durante el Mundial para enseñarle la nueva equipación del equipo. "El primero en conseguirlo desde Galicia. El primero desde el @RCCelta No podemos sentir más orgullo. Por ti, @BorjaIglesias9. Por el camino recorrido. Y por verte formar parte de una generación que ya es historia del fútbol español", reza el texto que acompaña la imagen de ambos.

🌟 El primero en conseguirlo desde Galicia. El primero desde el @RCCelta.



No podemos sentir más orgullo. Por ti, @BorjaIglesias9. Por el camino recorrido. Y por verte formar parte de una generación que ya es historia del fútbol español.



🩵 ¡Grazas por representarnos llevando… https://t.co/VSkUX9HOX8 pic.twitter.com/PsnJkw4w7T — Marián Mouriño (@mmourino) July 20, 2026

"Nos alegramos muchísimo por ti, Borja". Con este mensaje, el Zaragoza felicita al delantero, que disputó una temporada en el club aragonés en Segunda División, cedido por el Celta, y que fue el primer club que confió en el delantero gallego. Tras su paso por el Zaragoza, fichó por el Espanyol, aunque el equipo barcelonés no ha publicado nada.

El Betis, por su parte, ha individualizado su felicitación a Fabián, formado en su cantera; en el caso de Borja, aparece en una publicación en la que el mexicano Andrés Guardado, también exbético, posa con los dos futbolistas.

Lo que ha unido el Real Betis que no lo separe nadie 😍💚🇪🇸 pic.twitter.com/kEBZkZINlz — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 20, 2026

Desde Vigo también le ha llegado una felicitación por parte del Coruxo, que enfatiza la enhorabuena a Borja y a todo el fútbol gallego por un hecho histórico.

🏆 España 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐚 𝐝𝐨 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐨! @SEFutbol Parabéns a todos e en particular ao galego Borja Iglesias e ao fútbol galego por facer historia.



Agora só queda que suceda unha cousa: poder ter a honra de que Vigo poida acoller o Mundial 2030 sendo defensor do título a… pic.twitter.com/h6qUIawNHq — Coruxo FC ⚒️ (@CoruxoFCoficial) July 19, 2026

Fuera del deporte, llama la atención la publicación del actor Javier Bardem, que ha compartido una foto con Borja Iglesias, jugador del que llevó la camiseta mientras veía la final. En su mensaje, hace referencia a que jugadores como él y Lamine Yamal, además de toda la selección, son un ejemplo para los niños.

En el ámbito político, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha publicado un vídeo felicitando al delantero del Celta con una camiseta suya de la selección gallega de fondo, y poniendo el foco en el próximo Mundial 2030, en el que Vigo podría ser una de las sedes.

También la líder del PP local y vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha tenido palabras para Borja en unas declaraciones remitidas a los medios: "Felicidades a Luis de la Fuente y los suyos. Y, sobre todo, felicidades a Borja Iglesias. Un celeste campeón del mundo. Estamos orgullosos y muy contentos por él".

Sánchez también ha hecho mención a la cita de 2030 en la ciudad olívica: "Una estrella que defenderemos en 2030 como anfitriones. En España y, ojalá, en Vigo. Ojalá dentro de cuatro años podamos vivir días históricos, con Balaídos como escenario y el mundo entero mirando hacia nuestra ciudad".