El Rally das Donas regresa a Vigo con coches clásicos y moda vintage

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo volverá a ser el punto de partida del Rally das Donas, una cita ya consolidada en el calendario del motor clásico gallego que tendrá lugar el próximo sábado 11 de julio en su XVII edición y que reunirá vehículos históricos, moda de época y un gran ambiente festivo en el parking exterior del centro.

Organizado por la Escudería Vigo Clásicos, el Rally das Donas es una prueba de regularidad reservada exclusivamente a equipos femeninos, con el objetivo de impulsar la participación de las mujeres en el mundo del automóvil clásico.

La actividad comenzará a las 14:30 horas, momento en el que el público podrá acercarse para contemplar de cerca los vehículos participantes, auténticas joyas del automovilismo con más de tres décadas de historia. Las pilotos y copilotos acudirán además vestidas con prendas inspiradas en la época de fabricación de sus automóviles.

A partir de las 15:00 horas, la sesión musical convertirá el parking exterior del centro comercial en una auténtica fiesta antes de la salida oficial de los participantes. El inicio del rally tendrá lugar a las 16:30 horas, momento en el que los vehículos comenzarán un recorrido por diferentes carreteras del sur de la provincia de Pontevedra. La prueba finalizará con una cena y entrega de premios en Tomiño.

"Nos encanta poder ofrecer un espacio donde tradición, patrimonio automovilístico y ocio se unen para crear una experiencia diferente, abierta a toda la ciudadanía y perfecta para disfrutar en familia", destaca la subdirectora del Centro Comercial Gran Vía de Vigo, Sandra Jácome.