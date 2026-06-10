Los cromos del Mundial desatan la locura en Vigo: "Se agotan en cuestión de horas"

A apenas dos días de que comience el Mundial de Fútbol 2026, la fiebre por los cromos del torneo continúa extendiéndose por la ciudad de Vigo. Como viene ocurriendo desde hace semanas, son muchos los vigueses que intentan completar la colección antes del inicio del evento deportivo del año.

Sin embargo, esta avalancha de interés se traduce en un constante desabastecimiento en los quioscos, que se ven incapaces de satisfacer la demanda de los clientes. "Nos llegaron cinco cajas hace unas horas y solo me quedan un par de sobres", explican desde el quiosco de la calle Rosalía de Castro. Según señalan, se trata de una situación habitual y recurrente en las últimas semanas.

"La semana pasada solo recibimos cuatro cajas y esta semana estamos a la espera de ver si nos llega alguna más. Este año no nos están enviando casi nada, no nos suministran suficiente", añaden. Una situación que, sin duda, frustra a los aficionados, que se ven incapaces de hacerse con el preciado producto. "La gente viene a preguntar de forma habitual y quiere saber cuándo nos llegarán más, pero no lo sabemos", critica la dependienta del quiosco vigués.

El desabastecimiento se extiende también a la propia web de Panini, el distribuidor oficial, donde todos los productos aparecen sin stock.

Se trata de una "fiebre" que no afecta solo a Vigo, sino a ciudades de todo el mundo. "Siempre pasa con el Mundial, es una locura", afirma la dependienta del quiosco. Y es que el Mundial no entiende de edad ni de género: una vez cada cuatro años, también los adultos se lanzan a los quioscos para hacerse con sus jugadores favoritos. "Los cromos de La Liga los suelen comprar los niños, pero los del Mundial son otra cosa, los quiere todo el mundo", asegura.

Reventa en Internet

Como alternativa a la escasez de cromos en las estanterías de los quioscos, surgen las plataformas de compraventa de segunda mano en Internet. Desde hace semanas, es fácil encontrar anuncios de venta de cromos en portales como Wallapop, donde, debido a la alta demanda y la falta de oferta, algunos vendedores inflan los precios de forma notable.

De esta forma, los precios son muy dispares, y van desde 1 euro por un cromo común hasta 45 euros en el caso de jugadores como Vinícius o 15 euros por Cristiano Ronaldo. Asimismo, también se encuentran anuncios en los que una caja completa se vende por 115 euros, unos 30 euros más que en un punto de venta oficial.

Ni que hablar de los álbumes, que según aseguran en el quiosco, llevan agotados desde hace más de dos meses y no han sido repuestos. De hecho, también es difícil encontrarlos en portales de compraventa de segunda mano, donde actualmente el álbum sin cromos del Mundial 2026 se vende en torno a los 50 euros.