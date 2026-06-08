Historia para la gimnasia rítmica de Vigo: el club Maniotas asciende a la Primera División

Hito histórico para el deporte de Vigo. El Club Maniotas ha logrado ascender a la máxima categoría de gimnasia rítmica a nivel nacional, tras brillar este domingo en la segunda fase de la liga en Oviedo.

"Algo totalmente inesperado se ha hecho realidad", ha confesado la presidenta del Maniotas. Las viguesas consiguen este hito en su 40 aniversario y tan sólo dos años y medio después de ascender a la Segunda División de la Liga Iberdrola.

Las gimnastas Mireia Alonso, Uxue Álvarez, Yailén Puga y la polaca Laura Lewinska, fichaje del UKS Kopernik Wroclaw e hija de la olímpica Krystyna Leskiwicz, certificaron la proeza este domingo.

El Maniotas no llegaba en una buena posición tras la primera fase de la competición, celebrada en Manises (Valencia). Entonces, Mireia, Uxue y Yailén compitieron junto con Lola Ferro (Club Ritmo) como refuerzo nacional, alcanzando la 12ª plaza.

Pero este domingo brillaron como nunca en el Palacio de Deportes de Oviedo. Una puntuación extraordinaria las alzó hasta la cuarta posición general. Así, el club vigués ha conseguido el ascenso a una categoría que no contaba con representación gallega este año.

Haber acabado entre los diez primeros también supone el pase a la fase final 2026 de la Liga Iberdrola. Será el primer fin de semana de julio en Castellón, donde participarán los diez mejores de Primera y los diez mejores de Segunda.