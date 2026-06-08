Cuenta atrás para la X Carrera Nocturna de Vigo: más de 1.100 personas correrán bajo la noche viguesa

Cuenta atrás para la Carrera Nocturna de Vigo. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha presentado este lunes la décima edición de una de las pruebas deportivas más emblemáticas de la ciudad olívica, en la que participarán casi 1.200 corredores.

Durante la presentación, el regidor socialista ha estado acompañado por los directivos de la Asociación de Comerciantes de As Travesas, Iván Iglesias y Delmiro Hermida; el director de la carrera, Diego Posada; el director de Máisqueagua, José Luis Martínez; el concelleiro de Deportes, José Manuel Fernández; y la concelleira de Turismo, María Lago.

Un total de 1.144 personas participarán en la X Nocturna Correndo por Vigo, que cuenta con 10 kilómetros de recorrido. Ahora bien, para los 402 niños y niñas y menores hasta los 15 años, el Concello ha programado carreras de 200, 400, 600, 800 y 1.200 metros.

Estas pruebas se disputarán a partir de las 20:30 horas. Una hora y media más tarde, a las 22:00 horas, será el turno de los 742 adultos que se enfrentarán a los 10 kilómetros de la prueba.

Empezarán en A Florida, a la altura del mercado de As Travesas, y pasarán por Plaza América y las calles Porriño, Baiona, Redondela, así como por la Avenida de Castelao, Ramón Buch, Fotógrafo Ángel Llanos, Praza da Tellada, Darío Durán Gómez e Florida hasta la Avenida de Martín Echegaray.

Así, Caballero ha invitado a toda la ciudadanía a disfrutar del evento y a participar en la carrera. "Vamos a disfrutar con el running", ha afirmado el alcalde de Vigo.