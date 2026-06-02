El descenso urbano de O Marisquiño volverá a cruzar el Casco Vello de Vigo: "Es único en el mundo"

El descenso urbano de O Marisquiño volverá a cruzar el Casco Vello de Vigo este 2026. Será el próximo sábado 8 de agosto cuando los riders disfruten de un recorrido "único en el mundo", entre murallas, escaleras, plazas históricas y vistas al mar.

"No hay otro circuito en el mundo que tenga montaña, urbano y mar", ha afirmado el director de O Marisquiño, Joako Ezpeleta, durante la presentación del evento en una de las terrazas de A Laxe, donde tendrá lugar la meta del recorrido.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero; el delegado del Estado de Zona Franca, David Regades; el responsable de la prueba de MTB Downtown, Guillermo Janeiro; y la gerente del Centro de Ocio A Laxe, Olga Gonzálvez, han participado en este encuentro, en el que se ha puesto en valor tanto la prueba como el conjunto del festival urbano.

El regidor olívico ha asegurado que el descenso es "lo más espectacular de O Marisquiño". "La cuestión no es bajar, la cuestión es bajar a velocidad, porque bajar soy capaz de bajar yo", ha bromeado Caballero, que ha asegurado que el festival olívico es la principal competencia "fuera de tiempo" del Mundial de Fútbol.

"El Mundial de Fútbol es un espectáculo en el mundo y O Marisquiño es un espectáculo en el mundo, y además, como somos buenos y generosos, lo hacemos después de ellos. Les dejamos que ellos vayan delante, pero seríamos capaces de competir si lo hacemos al mismo tiempo", ha añadido el alcalde.

"Todo el mundo lo tiene que ver", ha invitado Caballero, que ha asegurado que hay personas "del otro lado del mundo" que se levantan a las 6:00 horas para disfrutar del evento. En este sentido, Ezpeleta ha indicado que uno de los objetivos de esta edición de O Marisquiño es atraer a las familias, y en ellas estará centrada su comunicación.

El MTB Downtown 2026 reunirá en Vigo a algunos de los mejores especialistas nacionales e internacionales en la disciplina, en categorías masculina y femenina. El formato será individual y contrarreloj: los participantes tomarán la salida de forma independiente y deberán completar el trazado buscando el mejor tiempo.

Recorrido icónico

La prueba partirá nuevamente desde la Fortaleza de O Castro, una exigencia del fundador y organizador del festival urbano. "Piti, todos los años, me decía: Guillermo, tenemos que salir de arriba, tenemos que salir de arriba. Lo logró y hay que darle la razón. Estamos llegando al circuito perfecto", ha desvelado el responsable del diseño de la prueba.

Los riders descenderán por las laderas del monte para atravesar el Casco Vello y finalizar junto al mar, en el entorno del Centro de Ocio de A Laxe. Se trata de un trazado de un kilómetro de recorrido y 135 metros de desnivel, que mantendrá el "espectacular paso por la pasarela elevada que conecta el casco histórico con el centro comercial".

Como principal novedad para 2026, la organización introducirá mejoras técnicas en varios puntos del circuito con el objetivo de favorecer una mayor velocidad y saltos todavía más espectaculares. Además, la organización ha detallado los mejores lugares para observar el descenso: el Monumento a los Galeones de Rande, Praza do Rei, Elduayen y el mirador de A Oliveira, Praza da Colexiata y A Laxe.

Recorrido del MTB Downtown de O Marisquiño O Marisquiño

El Centro de Ocio A Laxe organizará actividades en el marco de la celebración del evento, con el objetivo de acoger a todo el público, deportistas y familias. Esta será la meta del recorrido, aunque el alcalde y los organizadores han dejado la puerta abierta a soñar con acabar el recorrido en el mar.

O Marisquiño ha recordado, además, que las inscripciones para participar en las competiciones deportivas del festival se abrirán el 4 de junio. Se podrán realizar a través de la web de O Marisquiño.