El pádel y el tenis de Vigo se unen en un torneo solidario para ayudar al pequeño Mauri
El Real Club Náutico de Vigo acogerá en Los Abetos del 12 al 21 de junio el I Torneo Solidario de Pádel y Tenis Una Cura para Mauri, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del Síndrome de Alexander
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Del 12 al 21 de junio, el Real Club Náutico de Vigo, en su sede de Los Abetos, en Nigrán, acogerá el I Torneo Solidario de Pádel y Tenis Una Cura para Mauri, un evento que nace con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del Síndrome de Alexander y apoyar a la familia de Mauri en la búsqueda de un tratamiento que pueda frenar el avance de la enfermedad.
Todos los fondos obtenidos a través de inscripciones, donaciones, Fila 0, sorteos solidarios y cena benéfica se destinarán íntegramente a la Asociación Española de Enfermos de Alexander y al proyecto Una Cura para Mauri, en un contexto en el que el acceso a terapias experimentales requiere una financiación estimada de entre 500.000 euros y 1 millón de euros.
Bajo la dirección organizativa de la exjugadora profesional de pádel Carla Barciela, el torneo está abierto a jugadores de distintos niveles y edades, tanto amateurs como federados. La competición de tenis incluirá cuadros en las categorías Alevín, Infantil/Junior, Absoluta Masculina y Femenina y Veteranos +35 y +45; mientras que el pádel se dividirá en 1ª y 2ª Categoría Masculina y Femenina y una Categoría Solidaria pensada para principiantes y aficionados que quieran sumarse a la causa. Los interesados pueden apuntarse a través de este enlace.
La organización espera reunir a entre 300 y 350 jugadores y mantiene abiertas las vías de colaboración para empresas, comercios y marcas. El torneo cuenta ya con el apoyo del Real Club Náutico de Vigo, Fontecelta, Padel Nuestro, Coren, El Nogal, Minimelis, Los Girasoles, R Coaching Deportivo, Suido ECOTaberna, Restaurante Ledicia y Floresta Flores.
"Cada colaboración, grande o pequeña, suma. El objetivo es darle tiempo y esperanza a un niño y a su familia", señala Barciela.